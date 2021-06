El Covid-19 se ha cobrado ya la vida de más de 4 millones de personas en el mundo. Las vacunas desarrolladas por las multinacionales estadounidenses Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson ofrecen una protección alta ante el virus SARS-CoV-2 y la mayoría de sus variantes. En EEUU (46%), Reino Unido (48%) y diversos estados europeos casi la mitad de la población ya está plenamente vacunada. En España (34%) el objetivo es alcanzar la inmunidad de grupo (70%) a finales de agosto. En los países en vías de desarrollo y emergentes la vacunación progresa lentamente debido a la falta de cooperación de las grandes potencias con la OMS y la menor eficacia de las inoculaciones distribuidas por China. La revolucionaria tecnología de RNA mensajero debería permitir programar nuevas vacunas después de descifrar la secuencia genética de la variación Delta (B.1.617.2), como ha sucedido con la británica (B.117), brasileña (P.1) y sudafricana (501.V2). El mundo deberá seguir enfrentándose a pandemias respiratorias. Pero en 2022 los países desarrollados registrarán niveles altos de actividad social, económica y académica.

El retorno prudente a la normalidad en el ámbito de la política y la gobernanza global se escenifica con las cumbres en junio del G7, OTAN y UE y la del G20 en Italia en julio. Dichas cumbres han sido fructíferas. La del G7 pactó un principio de acuerdo sobre un impuesto mínimo de sociedades global del 15%. También permitió a EEUU cerrar filas con sus aliados respecto al desafío geopolítico de China. Se acordó un mecanismo que competirá en financiación de infraestructuras en los países emergentes y pobres con la Iniciativa de la Franja y de la Ruta china. En el ámbito deportivo, la Eurocopa aplazada de 2020 está discurriendo con toda normalidad. Se disputarán los Juegos Olímpicos y el año próximo Qatar acogerá el Mundial de fútbol. Se han adoptado muchos paquetes de estímulo en los países avanzados.

El incremento del PIB del 6,4% en el primer trimestre en EE UU se puede atribuir parcialmente al consumo. La Comisión Europea pronostica que la expansión del PIB en España este año debería alcanzar el 5,8%. Los fondos europeos destinados a luchar contra los efectos de la pandemia deben desempeñar un papel destacado. En anteriores recuperaciones de crisis, las exportaciones han arrastrado al resto de la economía. Pero el Covid y las guerras comerciales han alterado las cadenas de producción globales. Por ello, la inversión y consumo privado deben asumir un mayor protagonismo. El levantamiento de las restricciones y la llegada del verano avivarán el consumo. Se preveía una recuperación del turismo, especialmente después que la UE autorizara que los estadounidenses vacunados pueden visitar el continente por primera vez desde marzo de 2020.

Pero la administración Biden no tiene previsto conceder los mismos derechos a los europeos. La preocupante difusión de la variante Alpha ha obligado a las autoridades de muchos países a restringir la movilidad. Los estadounidenses vacunados reciben una acreditación del Centers for Disease Control and Prevention, una entidad federal. Pero los intentos de emitir un pasaporte de vacuna europeo se han estrellado contra la resistencia de los gobiernos nacionalistas de la UE (Hungría y Polonia) y las distintas prioridades de los líderes de los países emisores y receptores de turistas. Por todo ello, la celebración del Mobile World Congress en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio es una gran oportunidad.

En 2019, el turismo aportó un 12% al PIB español. El año pasado solo pudo contribuir un 5,8%. La reunión de 35.000 profesionales y visitantes en la capital catalana será un acicate para las aerolíneas, hoteles y empresas de catering. La GSMA, que agrupa a las asociaciones de empresas del sector móvil, ha planificado desde marzo el desarrollo de la feria. Quirónprevención asistirá en todo lo relativo a obtención de pruebas PCR e hipotética contención de casos positivos. Se concederá a los profesionales la exención de empleados de alta calificación para que puedan acudir a Barcelona empresarios estadounidenses, chinos, mexicanos y rusos. Hasta ahora esta excepción ha permitido a ejecutivos de multinacionales con operaciones a ambos lados del Atlántico volar entre la UE y EEUU. El MWC también permitirá a los profesionales del sector intercambiar sus prácticas en la era Covid.

La edición de 2019 congregó a 109.000 personas. Este umbral de asistentes lo superan también prestigiosos congresos como el Mechanika de Frankfurt (vehículos), ILA de Berlín (aeronáutica), Medica (Düsseldorf), Drupa (material de impresión, Düsseldorf) y K Show (plástico y goma, Düsseldorf). Aunque algunos de ellos atraen hasta 400.000 personas, casi todos tienen una periodicidad bianual.

A pesar de la competencia de Asia y EEUU, en Europa se siguen celebrando el 45% de las ferias internacionales. El sector de ferias y congresos generó 6.500 millones de euros y 123.000 empleos directos e indirectos en España en 2019. Se escuchan voces anunciando un congreso descafeinado. La organización debería rebajar el precio de las entradas o concederlas sin coste a profesionales nacionales del sector si la asistencia no alcanza las 35.000 personas.

El MWC es el primer acto público con asistencia de personas de todo el mundo desde el inicio de la pandemia que se celebra en una sola ciudad. Todos debemos contribuir para que continúe siendo el referente mundial como congreso anual de telefonía móvil. El presidente del gobierno acierta al destacar que 5G, la inteligencia artificial y Big Data son las tecnologías del presente. Cataluña desde 1988 colaboró con Lombardía, Baden-Württemberg y Rhȏne-Alpes en el denominado grupo de los cuatro motores industriales europeos. Los organizadores de los aplazados congresos mencionados se fijarán en lo que acontezca en Barcelona. Necesitamos una Cataluña que mire hacia el futuro.

Alexandre Muns es Profesor de EAE Business School