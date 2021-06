Ribera asegura que IFM “debe garantizar” la transformación de Naturgy

El Gobierno tiene de plazo hasta agosto para dar el visto bueno o rechazar la opa lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,69% de Naturgy. La vicepresidenta señala que, sea cual sea la decisión, es primordial mandar el mensaje de que España es un “país atractivo” para inversores internacionales, sobre todo institucionales de medio y largo plazo, "que no de regate corto”. Además, destaca que cualquier inversor que se interese por una empresa nacional como la que preside Francisco Reynés debe tener un "interés continuista en su transformación" hacia la descarbonización.

"Naturgy es una empresa muy interesante, pero con un peso histórico de gas muy fuerte en activos de transporte y de generación y almacentamiento. Está en pleno proceso de cambio de su perfil; para nosotros es importante que quien pueda tener interés como IFM, lo haga con todo el compromiso y condiciones que garanticen que su transformación estratégica seguirá siendo el objetivo de la compañía. Debe garantizar que contribuye a la transformación de la empresa, invirtiendo en ese proceso de modernización". Añade: “lo peor que nos podemos encontrar en una compañía así es que, de repente, se nos vaya de alcance en un sector tan relevante para la economía española y el bienestar de los hogares como es el energético”. IFM asegura estar comprometido a no promover el cambio de sede fuera de España, ni a buscar la venta de activos esenciales de Naturgy ni a cambiar al equipo directivo.

Por su parte, el primer accionista de la energética, Criteria (CaixaBank), no considera vender en la opa. De hecho, prevé incrementar su presencia en Naturgy del 24,4% hasta el 29,9%. “No me sorprende. Probablemente, el perfil de inversión de Criteria se parece más al de IFM que al de algunos accionistas que tiene en su consejo. Lo que no quiere un accionista con perspectivas de estabilidad y rentabilidad a largo plazo es encontrarse con socios que tengan un perfil más audaz, osado o financiero”, indica la ministra sobre el refuerzo de posición de Criteria.