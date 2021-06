Caní responde a la AEB: La CNMC incoa expedientes cuando "tiene base suficiente"

Como era de esperar, la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, replicó este viernes al presidente de la AEB, José María Roldán, sobre sus declaraciones del martes, cuando el directivo aseguró que la comunicación pública de apertura de investigaciones a la banca provoca "daños irrecuperables" en las entidades. La responsable de la CNMC respondió que cuando el organismo incoa un expediente sancionador es porque "tiene base suficiente para investigar" y protege a las empresas incursas en el mismo con el disclamer adjuntado en su notificación donde aclara que el inicio no prejuzga su resultado. Sus manifestaciones han tenido lugar durante su intervención en unas jornadas en la UIMP, organizadas por la Apie y BBVA,

Roldán pidió, de hecho, a la CNMC reflexionar sobre si deben notificarse su apertura en alusión al expediente abierto por el organismo contra el Santander, el Sabadell, CaixaBank y Bankia, por, supuestamente, haber supeditado la financiación otorgada con avales del ICO a otros productos o servicios.



"Pues no, en materia de competencia, desgraciadamente no estoy de acuerdo", replicó Caní, al ser cuestionada sobre la opinión de Roldán, argumentando que "el disclaimer viene, creemos, a proteger adecuadamente", ya que "no prejuzga el resultado de investigación".

"La CNMC no incoa un expediente sancionador si no tienen una base suficiente como para investigar las conductas", explicó, ante la queja de la banca de que se ha puesto en marcha el proceso con unos 27-30 eventos denunciados. "Yo no sé realmente cuántos son porque todavía no se ha elevado al Consejo", apuntó Caní, subrayando que, en cualquier caso, conoce que "había más denuncias porque lo estuvimos siguiendo con el buzón Covid".



Caní defendió que dicha publicación de la incoación, "salvaguardando que es una incoación para instruir, tiene una serie de efectos que son beneficiosos para el orden público y que no podemos ignorar", ya que "permite otro tipo de comportamientos que también están amparados por el ordenamiento jurídico" como son "las solicitudes de clemencia" en las empresas que se acojan a ellas y "venga a colaborar con la administración". Según dijo, es algo que ha ocurrido, por ejemplo, en investigaciones de algunos cárteles de precios.



Explicó que solo con esa treintena de denuncias de ser así y, si el expediente llega a constatar

que dichas situaciones tuvieron lugar, refirió que ya se estaría "en una situación que incumple el artículo 3 de la necesaria defensa de la competencia", porque no se investiga una colusión sino "actos de competencia desleal que afectan al interés general" y "contrarios a la buena fe"

que podrían tener un efecto continuado aún ya que el producto al que se ha vinculado aún se estaría pagando.



Tras la incoación de este expediente a la banca se abre un plazo de 18 meses "máximo" hasta tomar una decisión por parte ya del Consejo de la CNMC. Este organismo también publicita cuando se cierra o archiva el expediente.