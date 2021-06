Garamendi dice que si el acuerdo sobre ERTE no es el último habrá que ajustar el instrumento

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, no es tan optimista como lo han sido la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, o incluso el presidente de BBVA, Carlos Torres, sobre la recuperación de la economía española tras el Covid. Garamenti prevé que no será hasta finales de 2022 cuando la situación de las empresas vuelva a la normalidad.

"Será difícil ver una situación normal en las empresas tras un año muy complicado» en el que las compañías se han puesto al servicio de la sociedad para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha explicado el presidente de la patronal de los empresarios. Considera que «no será hasta "finales de 2022 será difícil ver una situación normal en la economía de las empresas, está claro que va a haber una mejoraría por la eliminación de las medidas restrictivas y el avance de la vacunación, pero sigue habiendo problemas o amenazas como la elevada deuda, que tenemos que ser conscientes que hay que pagar", ha explicado en unas jornadas celebradas en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, organizadas por la Apie y BBVA.

Sobre el acuerdo para prorrogar los ERTE como consecuencia de la pandemia el representante de los empresarios ha afirmado que "si no es el último pacto, habrá que ajustarlo de alguna manera". La última prórroga de los ERTE, acordado por el Gobierno con los sindicatos mayoritarios y la CEOE y Cepyme, prevé una extensión del actual sistema de prestaciones y bonificaciones de cotizaciones hasta el próximo 30 de septiembre.

Garamendi ha defendido la importancia de este mecanismo para salvar empleos y también empresas. "Si no lo hubiera habido, cientos de miles de empresas hubieran cerrado", ha declarado.

Sobre los recientes cambios de criterio en los impuestos sobre la luz producido, Garamendi ha advertido al Gobierno: "cuidado con asustar a los inversores extranjeros. No se pueden cambiar las normas a mitad de partido". Asegura que si se hace esto los inversores se fiarán "poco de las empresas de este país".

Polémica sobre los indultos

Sobre la polémica que se ha desatado ante unas recientes declaraciones suyas sobre su opinión ante los indultos de los líderes políiticos catalanes del proces, Garamendi ha sido tajante al rechazar que haya dado su apoyo.: "O no me expliqué bien o se me entendió mal, pero en ningún caso yo dije para nada que estaba apoyando los indultos", se ha defendido.



"La CEOE no va a opinar de este tema. Se ha interpretado algo que yo no dije, o me expliqué mal. La CEOE no entra en este tema", ha subrayado, para añadir que le "entristece" las críticas recibidas y que se pueda asociar un posicionamiento a cambio de posibles reconocimientos.