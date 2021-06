Ayuso carga contra Garamendi por su opinión sobre los indultos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este sábado que ningún empresario debe utilizar su posición para "blanquear y coquetear" con la delincuencia y las actuaciones ilegales "que han fragmentado socialmente Cataluña". Las declaraciones se producen en el día de su toma de posesión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo.

Así lo ha expresado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, tras las afirmaciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, donde señalaba que los indultos a los condenados por el 1-O serían bienvenidos si llevan a "que las cosas se normalicen".

Ayuso ha indicado que no escuchó estas afirmaciones y no las va a valorar, aunque ha deslizado que "nadie" debe utilizar su posición para "blanquear algo que es gravísimo", en relación a los indultos.

"Una fragmentación social que no ha ido a un conflicto mayor porque siempre la mitad abnegada de Cataluña aguanta y cuando han causado tanto dolor en las familias, en la economía y en el futuro de una de las regiones que era de las más prósperas sino la más prospera de España", ha sostenido.

Asimismo, considera que es "un escándalo sin precedentes" el "camino ilegal" de delincuentes que han causado "gravísimos delitos" en Cataluña y que ahora se ven beneficiados por "la necesaria perpetuidad de Sánchez (presidente del Gobierno) de La Moncloa dando la espalda a las decisiones judiciales y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Ayuso ha insistido en que "nadie desde ninguna posición" debería dejarse llevar por esa corriente y ha apostillado que hay que "ser fuertes" porque ahora mismo hay "un pensamiento único que intentar imponer" desde Moncloa para que todas las personas vayan "por el mismo carril".

"En el momento en el que dices las cosas sensatas o como son ya eres facha, ya estás arrinconando tú, no quieres la convivencia nos intentan incluso hacer creer que, si no cedes ante las decisiones judiciales, ante la ley, es que no quieres la convivencia cuando en un Estado de derecho, al menos, en una democracia plena como es la nuestra, la ley y la justicia es lo único que nos iguala a todos empezando por los más débiles", ha criticado la presidenta.

De la misma forma, ha reprochado que se les intente "acorralar" para que "lo sensato y lo corriente sea lo anormal cuando es todo lo contrario", mientras que considera que "lo infame" es "dar la espalda a la realidad en Cataluña". "Lo siguiente será el referéndum, la consulta y la supuesta enseña de independencia, y se saldrán con la suya simplemente porque al Gobierno que actúa en La Moncloa le conviene", ha alertado.