BBVA se estrena como el primer banco del euro en ofrecer compraventa de bitcóins

Sello de calidad. BBVA Next Technologies, la empresa de software avanzado del grupo BBVA y premier consulting partner de Amazon Web Services, ha anunciado la consecución de la competencia DevOps de Amazon Web Services. Según ha avanzado el banco, se trata de un hito muy importante para BBVA Next Technologies porque “es un sello de calidad reconocido por Amazon Web Services para llevar a cabo proyectos en el ámbito de DevOps con total confianza y calidad”. BBVA Next Technologies, especialista en servicios de estrategia y diseño de soluciones en cloud, datos y seguridad, ha trabajado en empresas del sector retail, telco y utilities entre otros, en la implementación de soluciones de Amazon Web Services siguiendo las prácticas DevOps.