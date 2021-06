Cómo ver los semáforos en España a través de Google Maps

En septiembre del año pasado te anunciamos la llegada de los semáforos a Google Maps. Una nueva función que te permitía ver la ubicación de este elemento en el popular navegador de Google. El problema es que esta nueva herramienta solo estaba disponible en Estados Unidos. Pero ahora traemos excelentes noticias: Google Maps ya te permite ver los semáforos en España.

A través de una actualización silenciosa, Google Maps ha añadido una función que te permitirá ver la ubicación de los semáforos que hay en cada calle o carretera. Eso sí, hay que tener en cuenta que esta nueva función del navegador de Google es un tanto limitada.

Ya puedes ver los semáforos de España en Google Maps

Para empezar, decir que verás un nuevo icono de pequeñas dimensiones y que muestra la ubicación del semáforo. Eso sí, olvídate de saber si el semáforo está en rojo, ámbar o verde, ya que solo indica su presencia.

Cabe destacar que parece que esta nueva función está en fase de pruebas. Principalmente porque Google Maps te muestra los semáforos al buscar en el mapa o marcar una ruta. Pero si comienzas dicha ruta, los semáforos desaparecen de Google Maps. A no ser que utilices la navegación caminando o en bicicleta, ya que en este caso sí que aparecen los semáforos de España en Google Maps.

ampliar foto Semáforos en Google Maps Elaboración propia

Eso sí, teniendo en cuenta que en Estados Unidos funciona todo como debería, pudiendo seguir una ruta en coche sin problema alguno, podemos suponer que más pronto acabarán por pulir los pocos errores que tiene esta nueva función para que no contemos con ningún tipo de limitación.

Además, su mecanismo de uso es tan sumamente sencillo que no tendrás problema alguno para disfrutar de esta nueva función. Principalmente porque lo único que deberías hacer es hacer zoom sobre cualquier punto de España en Google Maps para que, en el caso de haber semáforos, aparezca el correspondiente icono.

No puedes interactuar con el icono de forma alguna, ya que no es más que un elemento para indicarte la presencia de un semáforo. Pero, que no te extrañe si en un futuro Google es capaz de informarnos si un semáforo está en verde, ámbar o rojo...

Decir que es una función muy sencilla, pero mucho más útil de lo que te puedes imaginar. Por ejemplo, puede servirte como referente para saber el motivo por el que hay un atasco en determinados tramos de tu ciudad. Y teniendo en cuenta que no hay que hacer absolutamente nada para disfrutar de esta herramienta, no tiene desventaja alguna.