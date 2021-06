Botín, Isla y Álvarez-Pallete coinciden en que España crecerá por encima de las previsiones

La presidenta ejecutiva del Banco Santander, Ana Botín; el presidente de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, han coincidido este miércoles en que España crecerá por encima de las previsiones en la recuperación de la pandemia. Los tres directivos han participado en una mesa redonda de la XXXVI Reunión Anual del Círculo de Economía, que se celebra en Barcelona, durante una sesión que ha presidido el vicepresidente del Cercle d'Economia, Marc Puig.

Botín ha asegurado que en los próximos meses España "se va a salir del mapa" y que el crecimiento será superior a las previsiones del 6% ó el 7% actuales, e incluso estará por encima del 8% ó el 9%. La directiva ha dicho que "la cuestión es qué pasa el año que viene" y en cómo se hace lo que toque hacer entre todos los actores económicos.

Pablo Isla se ha mostrado de acuerdo con estas previsiones y ha incidido en la necesidad de aprovechar los fondos de recuperación Next Generation EU: "Creo que lo ha descrito Ana perfectamente. No tengo nada que añadir". Por su parte, Álvarez-Pallete ha sostenido que "probablemente las estimaciones (de crecimiento) se van a quedar cortas" y ha destacado un "efecto importante" a tener en cuenta: "el ahorro acumulado durante los meses de pandemia". Pese a todo, ha señalado, la covid-19 habrá supuesto un frenazo de dos años al crecimiento económico.

En este sentido, los directivos de estas tres empresas, que representan el 25% de capitalización bursátil del Ibex, consideran que los fondos europeos Next Generation son una "oportunidad importante" para impulsar la economía, aunque Isla ha advertido del riesgo de caer en la "autocomplacencia" y que no abordemos las reformas que necesitamos para hacer nuestra economía más competitiva. Álvarez-Pallete ha llamado a sentirse "orgullosos" por la reacción de la Unión Europea a la crisis, especialmente los fondos Next Generation.

En cuanto a España, el presidente de Telefónica ha dicho que "la clave es saber aprovechar" esta oportunidad mediante una buena colaboración público-privada y transparencia en la gestión de los recursos. "Tenemos lo necesario para hacerlo bien, pero no tenemos que relajarnos", ha advertido.

A su vez, Álvarez-Pallete ha pedido modernizar un "sistema regulatorio anclado en el siglo pasado" para que todas las empresas puedan "competir en igualdad de oportunidades", lo que "no se da hoy en día". A ello se ha sumado Botín, que considera indispensable hacer reformas estructurales, como una reforma fiscal para que "paguen todos los que tienen que pagar", en referencia a las plataformas de internet.