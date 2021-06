Los gestores ven el repunte de la inflación en EE UU como algo puntual

Es el tema del momento. La inflación. La escalada de precios que se está viviendo en Estados Unidos. En mayo, la tasa interanual subió un 5%, algo no visto en 13 años. Las repercusiones son numerosas pero, la que más teme el mercado es que la Reserva Federal (Fed) se vea obligada a acelerar la retirada de estímulos, para evitar el sobrecalentamiento de la economía norteamericana. Con todo, la mayoría de los gestores de fondos considera que es un problema transitorio, y que las cifras se irán moderando en los próximos meses.

La encuesta mensual realizada por Bank of America a gestores de fondos de todo el planeta indica que el 72% de los participantes cree que el problema de la inflación "es transitoria", y solo el 23% lo ve como un problema permanente.

En general, los inversores creen que el ciclo estadounidense está ahora transitando desde la parte inicial a la parte intermedia, y que no habrá una recesión como mínimo hasta 2024.

Entre los defensores de que la inflación es algo puntual, se argumenta que hay un efecto base muy marcado. Como en marzo y abril del año pasado hubo un confinamiento global para tratar de frenar la Covid, los precios cayeron. Ahora, al compararse los precios de esta primavera con los de la primavera pasada, parece que la subida es muy fuerte. Pero si se compararan con los de inicio de 2020, el contraste no sería tan fuerte.

Además, se argumenta que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía ni los de los alimentos no procesados, es mucho más moderada. También apuntan a que hay un cierto efecto de ahorro y demanda embalsada. Dinero que se ha acumulado durante el confinamiento, al no poder hacer viajes, ni tener interés en comprar coches, por ejemplo, y que ahora está fluyendo.

En cambio, quienes sí que ven señales inflacionarias, señalan que los datos laborales de Estados Unidos, con cifras cercanas al pleno empleo, apuntan a que pronto habrá subidas de salarios, lo que empujará los precios al alza. También señalan los macroestímulos fiscales, que en parte han consistido en repartir cheques a la población, que ahora está empezando a gastar.

En la encuesta de gestores de Bank of America, las visiones más críticas apuntan a que la inflación sí que será permanente, mientras que los buenos datos de crecimiento económico que se están dando ahora son más bien coyunturales.