Vox, PP y Cs se manifiestan en Madrid en contra de los indultos del ‘procés’

Miles de personas se concentran este domingo desde las 11.00 horas en la madrileña Plaza de Colón, convocados por la plataforma Unión 78, para protestar contra la concesión de indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Los asistentes, muchos con banderas de España, portan pancartas con lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto', y corean mayoritariamente 'Sánchez dimisión'.

La concentración que ha convocado Unión 78, integrada por personas como Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, tenía previsto arrancar a las 12.00 horas, pero se ha retrasado hasta las 12.30 horas por problemas técnicos, e incluirá la lectura de un manifiesto.

Los promotores de este acto han sido los más madrugadores en llegar, así como la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y el escritor y Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Casado, Abascal y Arrimadas evitarán una foto juntos

Los presidentes de PP, Vox y Ciudadanos, Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, acuden a esta concentración pero evitarán una foto conjunta, a diferencia de lo que ocurrió en una manifestación similar en el mismo escenario convocada el 10 de febrero de 2019.

Los tres partidos han hecho declaraciones a los medios antes del inicio de la concentración. El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este domingo "coherencia" y "dignidad" al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tras su rechazo en el pasado a conceder indultos por motivos "políticos" y le ha retado a "mirar a la cara" a los españoles y explicarles por qué quiere "vender" la unidad de España para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas delante de la sede del PP, en la madrileña calle Génova, acompañado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, entre otros.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha citado a los periodistas en la misma plaza de Colón, junto a la estatua de Blas de Lezo. Allí, ha pedido unidad "por encima de siglas políticas"'. "Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto", ha sentenciado.

Para el presidente de Vox, los indultos "son una traición a todos los catalanes que padecieron el golpe separatista y abandonados a merced del separatismo, un acto de traición a todos los españoles respetuosos con la legalidad y con la Constitución que tienen que soportar cómo los políticos que han cometido el peor acto de corrupción de la democracia española, el golpe separatista de 2017, van a ser puestos en libertad por una decisión arbitraria, ilegítima del Gobierno de España".

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha atendido a los medios delante de la Biblioteca Nacional, que está al lado de la madrileña plaza, donde ha exigido Sánchez que no les perdone sus penas y que las cumplen íntegramente, como defendió en la campaña electoral en 2019.

"No se puede ir a la campaña electoral mintiendo para ganar votos y, ahora, indultar a estos señores para ganar tiempo en Moncloa", ha señalado, añadiendo que si antes el PSOE descartaba indultar a los presos del procés, es "porque sabe que la sociedad española no es favorable a hacer como si no hubiera pasado nada en Cataluña".