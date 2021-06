¿Tener un coeficiente intelectual alto te hace rico? No está nada claro

El empresario estadounidense Robert Kiyosaki dijo una vez: "La inteligencia resuelve problemas y produce dinero". Pero, ¿existe un vínculo entre la inteligencia y el tamaño de una cuenta bancaria?. Pues parece que la respuesta no es tan clara como parece, y puede sorprender.

La plataforma de transferencias internacionales Moneytransfers ha realizado un estudio comparando el coeficiente intelectual medio de varios países europeos y la riqueza media de sus ciudadanos, analizando los resultados.

España y Reino Unido obtuvieron los mismos resultados promedio en las pruebas de coeficiente intelectual (CI), pero el PIB per cápita de España fue 12,764 dólares por debajo del de Reino Unido. Algunos países mostraron una fuerte correlación entre el CI promedio y el PIB per cápita, pero las influencias externas parecieron tener un impacto mucho mayor.

El análisis concluye que un coeficiente intelectual alto no significa necesariamente que se gane más dinero. El país de nacimiento puede tener un impacto mucho mayor.

Países como Serbia, Croacia y Ucrania obtuvieron puntajes de CI por debajo del promedio y tasas bajas de PIB per cápita. Sin embargo, esto no siempre fue así. Los países con algunas de las cifras más altas de PIB per cápita, como Irlanda, Suiza y Noruega, obtuvieron puntajes promedio en la prueba de coeficiente intelectual, estas son todas naciones con poblaciones relativamente pequeñas y factores importantes que impactan su PIB, como los vastos recursos naturales de Noruega y los bajos impuestos corporativos en Irlanda.

Otras partes del estudio mostraron que el coeficiente intelectual promedio no es el mayor predictor del PIB. Por ejemplo, Francia se ubicó justo por debajo del promedio en CI, con una puntuación de 99. Polonia obtuvo un puntaje de 102 por encima del promedio. Sin embargo, el primero tiene el séptimo PIB más grande del mundo, con 2.6 billones de dólares, y un PIB per cápita de 40.496,40 dólares; El PIB de Polonia es de 595,9 mil millones de dólares y su PIB per cápita es de 15,694.70.

Reino Unido tenía un coeficiente intelectual promedio de 102, lo que lo coloca entre los 10 primeros de los países que se analizan. También tiene la sexta economía más grande del mundo, con un PIB de 2,7 billones de dólares; sin embargo, su PIB per cápita no es particularmente alto, 42,328.90, y ocupa el puesto 16 en la lista.

Alemania obtuvo un puntaje de 101 para el coeficiente intelectual promedio, pero registra un PIB más alto, de 3.7 billones de dólares, el cuarto más grande del mundo, y un PIB per cápita, de 46,467.50.

Los españoles clasificados en el mismo nivel de inteligencia que los británicos, según los datos de los datos de Moneytransfers, con un coeficiente intelectual promedio de 102, su economía sigue siendo la decimocuarta del mundo, con un PIB de 1,3 billones de dólares, pero el alto desempleo persistente y otros problemas estructurales le dan un PIB per cápita de solo 29.564,70 dólares.

Lo que dice la ciencia

El vínculo entre la riqueza y el coeficiente intelectual se ha investigado ampliamente a lo largo de los años y ha apoyado ampliamente la idea de que la inteligencia personal afecta el estado financiero. Sin embargo, esto no es del todo correcto.

Mucho más significativa fue la inteligencia promedio del país en el que vivía una persona. En todos los países, un punto de coeficiente intelectual adicional podría predecir un ingreso por persona un 6% más alto. El economista Garett Jones exploró esta conexión en su libro "Mente en colmena: cómo el coeficiente intelectual de su nación importa mucho más que el suyo". "Si algo parece importar más para una nación que para un individuo, es muy posible que ese algo esté causando efectos secundarios positivos", aseguró Jones.

Este economiasta identificó cuatro "efectos secundarios positivos" de vivir en un país "inteligente", a conocer, la relación entre el coeficiente intelectual, la paciencia, la cooperación, el desempeño del equipo y la productividad de quienes lo integran, factores que pueden aumentar los ingresos promedio.

En 2007, otro estudio de la Universidad Estatal de Ohio de 7.500 ciudadanos estadounidenses encontró que, a un nivel superficial, un buen desempeño en una prueba de inteligencia en un adulto joven se correlacionaba con un mayor valor neto en el futuro. Alguien en el nivel superior al 2% ganaba alrededor de 12.000 dólares más por año que alguien con una puntuación promedio, y su patrimonio neto era de casi 128,000 dólares en comparación con 58.000 dólaresmpara las personas con una puntuación promedio.

Sin embargo, cuando los investigadores controlaron factores como la herencia, las elecciones de estilo de vida y el estado civil, el vínculo desapareció. Factores como divorciarse y fumar tuvieron un impacto mayor en el valor neto final de una persona que en su puntuación de coeficiente intelectual en su juventud. De hecho, cuando se controlaron factores adicionales, las personas con un coeficiente intelectual ligeramente superior al promedio generalmente tenían un patrimonio neto más alto que aquellas con un coeficiente intelectual más alto.

Entonces, ¿un gran cerebro te dará una buena cuenta bancaria? Podría ayudar, asegura el análisis, pero el país y el nivel socioeconómico en el que naciste incidirán mucho más.