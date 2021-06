Cómo convertir tu vieja tablet en una pantalla secundaria

Es muy probable que tengas más de un gadget en casa cogiendo polvo en un cajón, ya que no lo usas de forma habitual. Por suerte hay muchas formas de darle una segunda vida a esos dispositivos que ya no necesitas por el motivo que sea. Y si tienes una vieja tablet por casa, que sepas que puedes convertirla en una segunda pantalla para tu ordenador.

Una excelente forma de darle una segunda oportunidad a esa tablet que ya no usas porque te has comprado un modelo más potente o porque sencillamente tu teléfono te es más que suficiente. Ojo, no hablamos de ejecutar aplicaciones de Android en Windows 10, sino de convertir tu tablet en una pantalla secundaria.

Además, hay que tener en cuenta que trabajar con dos pantallas es una de las mejores cosas que puedes hacer para mejorar al máximo tu productividad. Por ejemplo, vas a poder escribir en varios documentos a la vez, escribir un correo electrónico mientras estás viendo un vídeo de YouTube… Vamos que las posibilidades son de lo más variadas.

Convierte tu tablet en una segunda pantalla con esta aplicación

ampliar foto Diagrama de SpaceDesk SpaceDesk SpaceDesk

Lo normal sería comprar un segundo monitor, lo que se traduce en una instalación compleja y que no podrás sacar de casa. En cambio, si utilizas tu tablet como segunda pantalla de un portátil, sí que podrás usarla donde te apetezca y de la forma más cómoda.

Además, el proceso es sumamente fácil, ya que usaremos una de las mejores aplicaciones para convertir tu tablet en un monitor secundario. Hablamos de Spacedesk, un programa que funciona tanto con Windows 7 en adelante como con Android e iOS para que puedas usar un iPad o un tablet con el sistema operativo de Google sin mayores problemas.

Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de SpaceDesk tanto en tu tablet como en el ordenador que quieras usar. Una vez hayas descargado ambas aplicaciones, deberás conectar la tablet y el PC o portátil a la misma red WiFi. Ahora solo te faltará ir a la Configuración de pantalla de Windows y escoger el modo Pantalla secundaria que más te interese.

Como habrás podido comprobar, el proceso es sumamente fácil. Así que aprovecha este programa para usar tu tablet como segunda pantalla. Decir que Spacedesk es gratis, aunque cuenta con una aplicación de pago que añade algunas funciones extra. Pero con la versión gratuita tendrás de sobra para disfrutar de una gran experiencia de usuario.