El audio espacial se extenderá en iOS 15 a contenidos que no hayan sido ‘espacializados’

El sonido espacial no es un logro conseguido por iOS 15. De hecho, llevamos disfrutando de él desde hace ya algunos meses cuando llegó a muchos de los contenidos que disfrutamos a diario en los iPad o iPhone, sobre todo del lado de Apple, que ha adecuado una buena parte de su catálogo, tanto de Apple TV+ como de otras películas de su tienda digital, a este espectacular efecto envolvente.

Si no lo habéis probado, este audio espacial lo que hace es situar la fuente de sonido en un punto exacto y, a partir de ahí, es capaz de mantenerlo siempre en el mismo sitio por mucho que movamos la cabeza de un lado a otro, miremos hacia arriba o hacia abajo. La primera sensación que le sacude a uno cuando prueba esta tecnología es que no lleva puestos unos auriculares, sino que sigue escuchando directamente de los altavoces del dispositivo.

Si no hay contenido... se inventa

El problema de esta tecnología, como en el caso de cualquier estándar, es que tanto la música, como las series, películas, documentales, etc., necesitan de un pequeño tratamiento especial cuando no vienen con la certificación Dolby. Es por eso que Apple ya se está poniendo la tirita antes de tener la herida y anda buscando cómo convertir todo el contenido multimedia aunque no venga procesado para el audio espacial.

iOS 15 y su 'estéreo espacializado'. Apple

Lo que ha inventado Apple de cara a iOS 15 es lo que denomina como sonido "espacial estéreo", que será capaz de simular ese efecto tridimensional en cualquier contenido que reproduzcamos en el dispositivo, de tal forma que el iPhone o el iPad serán capaces de detectar el movimiento de la cabeza y balancear el sonido que llega por los canales izquierdo y derecho para conseguir la misma sensación.

De momento, y a pesar del estreno de este sonido "espacial estéreo" en iOS 15, seguirán siendo compatibles con él solo los modelos Pro y Max de sus Airpods por lo que, hasta nueva orden, las dos primeras generaciones de sus cascos más populares se quedan fuera. Una pena porque la experiencia de ver contenidos con este efecto 3D es realmente interesante y adictiva. Sobre todo cuando lo pruebas las primeras veces.

Recordad que en la keynote del pasado lunes, Apple decidió extender este audio espacial a más contenidos y aplicaciones, como Facetime y, según todos los indicios, dará el salto también a prácticamente cualquier vídeo que tengamos almacenado en el iPhone. Lo que incluye los recuerdos que almacenamos en el carrete y a los que este toque 3D seguramente no les siente nada mal.