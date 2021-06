La compraventa de vivienda se dispara un 66% en abril y supera los niveles de 2019

La desescalada y la paulatina recuperación de la actividad económica continúan propiciando en el mercado inmobiliario un efecto arrastre que viene de los meses más duros de la pandemia. Así, según los datos dados a conocer este martes por la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores de España, la compraventa de inmuebles, incluyendo las viviendas y otras tipologías, se disparó un 91% interanual en abril de 2021, pasando de las casi 45.000 operaciones anotadas en el cuarto mes del pasado ejercicio a las 85.635 inscritas este año.

Con todo, no hay que perder de vista que las comparaciones con abril de 2020, un mes indudablemente marcado por el Gran Confinamiento y el cese de la actividad no indispensable, son inexactas y no permiten establecer un análisis lineal. Por ello, y para poder enfrentar los números con los de un año base, los registradores recuerdan que los datos también son notablemente superiores a los anotados en abril de 2019, un año antes de la irrupción del Covid-19. En este caso, el alza interanual es del 9,3%.

Analizando únicamente las compraventas de vivienda, las operaciones han pasado de las 24.260 registradas en 2020 a las 40.252 operaciones este año, lo que supone un incremento de casi el 66%. En comparación con 2019, la subida es algo menor, del 3%.

Por regiones, los mayores incrementos de las compraventas totales en comparación con abril de 2020 se registraron en la ciudad autónoma de Melilla (un alza del 366,7%) y en comunidades que tradicionalmente han tenido menos peso en el mercado inmobiliario, como son Castilla-La Mancha (179,3%), Extremadura (168,8%), Murcia (134,6%), Navarra (120,7%), Castilla y León (118,6%) y Aragón (112,9%).

En Andalucía, el alza de las compraventas totales es del 93%, en Canarias, del 81%, en Baleares, del 72%, y en Madrid, de solo el 1%.

El informe de los registradores señala a su vez que el número de hipotecas totales se incrementó un 31,9% en abril en comparación con el mismo mes de 2020, tras registrar 31.369 operaciones. Al compararlo con abril de 2019, el incremento ha sido del 9,7%.

Las hipotecas para vivienda crecieron un 31,5% respecto a abril de 2020, tras registrarse 30.324 operaciones, y un 8,8% si se compara con el mismo mes de 2019, cuando la cifra total rondó las 27.800 viviendas.

Por comunidades autónomas, los mayores incrementos de las hipotecas totales respecto a abril del año pasado se registraron en Melilla (147,8%), Castilla-La Mancha (104,5%) y Extremadura (83,9%).

Precio de la vivienda

El precio de la vivienda libre, según los datos dados a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), subió un 0,9% en el primer trimestre en tasa interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior y su tasa más baja desde el tercer trimestre de 2014, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) que actualiza Estadística. Con el repunte del primer trimestre, el precio de la vivienda libre acumula ya 28 trimestres de crecimientos interanuales, aunque con una clara tendencia a la moderación.

Por tipo de vivienda, el precio de las de segunda mano aumentó un 0,7% interanual en el primer trimestre, tres décimas más que en el trimestre anterior. En el caso de las viviendas nuevas, su valor avanzó un 2,3% interanual en el mismo periodo, casi seis puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más baja desde el cuarto trimestre de 2014.

En tasa intertrimestral (primer trimestre de 2021 sobre cuarto trimestre de 2020), el precio de la vivienda repuntó un 0,5% entre enero y marzo, frente al retroceso del 0,8% que registró en el trimestre anterior y al avance del 1,1% del primer trimestre de 2020.

Por tipo de vivienda, los precios de la vivienda nueva disminuyeron un 0,6% entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de este año, mientras que los precios de la vivienda de segunda mano aumentaron un 0,7%, frente al descenso trimestral del 1,1% registrado en los últimos tres meses de 2020.