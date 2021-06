TikTok cambia su política de privacidad y ahora podrá recopilar todos tus datos biométricos

En enero WhatsApp supo lo que era comunicar de aquella manera sus nuevas políticas de privacidad y la reacción de los usuarios no se hizo esperar. Aunque todos los cambios estaban prácticamente circunscritos a la parte Business, eso de leer que nuestros mensajes podrían ser leídos (valga la redundancia) por Facebook o empresas de terceros no gustó demasiado. Ahora, TikTok parece que quiere hacerse un WhatsApp y retoca (para peor) sus políticas de privacidad.

Aunque de momento el aviso nos llega a través de unos nuevos cambios que TikTok quiere que acepten todos sus usuarios en los EE.UU., aparecen cuestiones que son, cuando menos, sensibles y que no van a gustar a aquellos padres que dejan a sus hijos utilizar esta red social. Eso sí, al menos, si no aceptamos expresamente estos cambios, la aplicación no dejará de funcionar ni perderá opciones de esas que usamos todos los días, aunque no sabemos si a pesar de la negativa seguirá recopilando datos.

El truco de los datos biométricos

Este movimiento de TikTok viene provocado por una demanda interpuesta en illinois en febrero pasado y por la que acusaban a la empresa, ByteDance, de "violar las leyes de privacidad biométrica" en ese estado. Como resultado, la compañía tuvo que desembolsar cerca de 92 millones de dólares (unos 76 millones de euros), acordando que no volvería a interesarse por ese tipo de datos, "a menos que se divulgue expresamente en la Política de privacidad de TikTok y en cumplimiento de todas las leyes aplicables".

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS AFP

Así que dicho y hecho. Lo que ha hecho TikTok es cambiar sus políticas de privacidad para contemplar este supuesto y estar, así, exento de cualquier responsabilidad. Ahora, cuando consultamos esas nuevas condiciones del servicio, dentro del apartado de "Imágenes e información de audio", podemos ver cómo la red social nos pone en aviso de que podrá recopilar imágenes y audio de los usuarios para "permitirle moderar contenidos" y aplicar filtros, además de "para otras operaciones de identificación no personal".

Por si no fueran pocas pistas, es posible leer en esa nueva política de privacidad que "podemos recopilar información sobre las imágenes y el audio que forman parte de su contenido de usuario, como la identificación de los objetos y el paisaje que aparecen, la existencia y ubicación dentro de una imagen de las características y atributos de la cara y el cuerpo, la naturaleza del audio, y el texto de las palabras pronunciadas". Recordad que muchos filtros requieren de identificar nuestra cara para aplicarse por lo que muy posiblemente, esa información también termine en sus manos. ¿Qué os parece?