Spotify celebra la experiencia ‘Only You’ para que disfrutes de la música que más te gusta

Spotify es la plataforma de música en streaming con mayor número de usuarios en todo el mundo que, entre los de pago y los free, superan los 350 millones. Lo que se dice pronto. Por lo que es normal que desde la compañía se quiera innovar cada pocas semanas con nuevas secciones y formas de acceder a la música que más nos gusta.

Lo último que se les ha ocurrido a los suecos no es otra cosa que una sección dentro de la app encargada de ensalzar nuestro yo, los temas, álbumes y artistas que más nos gustan y fomentarlos para que la experiencia social nos invite a participar dentro de su enorme comunidad. Porque esa es una de las grandes ventajas que tiene Spotify sobre su competencia: ese punto público que tienen nuestros perfiles para conectar con otros usuarios.

Yo, yo, yo y solamente yo

Ese podría ser el resumen de lo que Spotify acaba de anunciar. Todo un compendio de opciones para celebrar el yo de una manera como nunca antes habíais experimentado. Por ejemplo, a la hora de fijar nuestros gustos a modo de carta astral, que nos vinculará con toda una serie de artistas automáticamente, simplemente definiendo nuestro signo lunar para conocer qué puntos de contacto tenemos con nuestros ídolos.

Nueva experiencia 'Only You' en Spotify. Spotify

Si no tienes suficiente con lo que dicen los astros, siempre podéis concertar una cena para tres, organizando un evento que Spotify define como inolvidable. Escoge a esos artistas preferidos con los que te irías por la noche a un restaurante y crea un mix con sus mejores composiciones para disfrutarlo cuando quieras. ¿Más? Pues sí, también tendrás la posibilidad de definir "el año de tu canción", para descubrir cuándo tiene lugar ese tema que tanto escuchas y cantas en la ducha.

Esta sección también dará cabida a diferentes apartados musicales en función de la hora del día: ya sea la madrugada, la noche o un momento cualquiera, según Spotify podrás descubrir "la música y el contenido de podcast que escuchas a determinadas horas, ya sea temprano en la mañana o tarde en la noche". Y por último, los géneros, que también tendrán un hueco para mezclarse con otros contenidos que nos ayuden a profundizar en su disfrute. Hay que decir que todas estas selecciones musicales y de contenido se actualizarán diariamente para todos los usuarios de la plataforma (premium, gratis, etc.) y podremos compartirlas con otros amigos o perfiles afines para descubrir, entre todos, que cada Only You es único.