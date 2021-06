Huawei MatePad 11 ya es oficial: así es la primera tablet con HarmonyOS

Hoy teníamos una cita muy importante con Huawei. Y es que el fabricante iba a lanzar su nuevo sistema operativo HarmonyOS para competir con Android. Dicho y hecho: la firma cumple con su palabra pero trayendo un par de sorpresas debajo del brazo. Hablamos de las tablets Huawei MatePad Pro y MatePad 11.

Dos dispositivos que cuentan con un diseño fuera de toda duda, además de unas prestaciones que cumplirá de sobra con tus expectativas como podrás comprobar más adelante.

Así son las nuevas tablets de Huawei con HarmonyOS

Decir que ambos modelos presumen de acabados de calidad para que notes un tacto muy premium al usarlas. Pero lo que nos interesa es ver lo que se esconde en su interior. Principalmente porque montan un hardware a la altura de los usuarios más exigentes.

ampliar foto Huawei MatePad 11 por detrás Huawei MatePad 11 trasera Huawei

En el caso de la Huawei MatePad Pro, estamos ante un modelo vitaminado y que presume de una pantalla OLED de 12,60 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz para ofrecer la mejor experiencia de usuario.

Todos conocemos lo bien que lucen los paneles OLED, por lo que el apartado multimedia de esta tablet Huawei con HarmonyOS será uno de sus grandes exponentes. Y ojo, que la pantalla cuenta con certificación TUV Rheinland y Flicker Free para reducir el parpadeo y mitigar la fatiga visual, por lo que no podrás usarla las horas que quieras sin que tu vista se canse.

A esto hay que sumarle un procesador Kirin 9000 apoyado por 8 GB de memoria RAM para que disfrutes de un rendimiento fuera de toda duda, y 256 GB de almacenamiento. En el caso de la Huawei MatePad 11 nos encontramos con una pantalla formada por un panel IPS de 10,95 pulgadas y resolución 2560 x 1600 píxeles, además de tasa de refresco de 120 Hz y las mismas tecnologías para proteger la vista que su hermana mayor.

Ya, al levantar el capó nos encontraremos con un procesador Snapdragon 865 acompañado de 6 GB de memoria RAM. Si bien es cierto que este chip es de 2020, su rendimiento sigue siendo de altura, por lo que podrás abrir todo tipo de juegos y aplicaciones, ya que la potencia de la Huawei MatePad 11 cumplirá con tus expectativas.

Como no podía ser de otra manera, ambos modelos presumen de altavoces firmados por Harman Kardon para disfrutar del mejor paisaje acústico. Lo dicho: dos tablets perfectas para exprimirlas viendo Netflix.

No podíamos olvidarnos del apartado fotográfico. No, la cámara trasera de 13 megapíxeles no hará las mejores fotos. Pero la cámara frontal de 8 megapíxeles que tienen tanto la Huawei MatePad 11 como la MatePad Pro esconden un sistema de reconocimiento facial.

Por último, decir que la batería de la Huawei MatePad 11 es de 7.250 mAh con carga rápida 22,5 W, mientras que el modelo más vitaminado presume de una pila de 10.050 mAh y con carga rápida 40 W. Sin duda la autonomía de estas tablets con HarmonyOS no te decepcionarán.

Y, ya que hablamos de este sistema operativo, decir que HarmonyOS cuenta con algunas funciones que te permitirán mejorar tu productividad, como su modo pantalla dividida para trabajar con varias apps a la vez, o Mirror projection para replicar la pantalla del teléfono en tu tablet Huawei MatePad 11 o MatePad Pro.

Precio y fecha de lanzamiento

De momento no sabemos si llegará a España, pero sabemos los precios de la Huawei MatePad 11 y MatePad Pro en Alemania, por lo que podemos hacernos a la idea de lo que costarán cuando aterricen en nuestro país.