Apple TV+ llega oficialmente a todos los dispositivos con Android TV

Apple TV+ lleva entre nosotros algo más de un año y siete meses, que son los transcurridos desde aquel 1 de noviembre de 2019 en el que estrenó sus primeras series. Un tiempo que ha servido a los de Cupertino para ir extendiendo sus tentáculos más allá de sus propias fronteras. Y es que si algo ha caracterizado al servicio en streaming de los de Cupertino es que no le ha hecho ascos a llegar a otros dispositivos y plataformas. ¡Si Steve jobs levantara la cabeza!

Y Apple TV+ ya había tenido una buena ración de apps en diferentes aparatos, como consolas de videojuegos, llaves HDMI como el Fire TV Stick de Amazon, donde llegó hace algunos meses, o las Smart TV de algunas marcas como Samsung, LG, etc. Todo junto al mismo paquete de AirPlay, que es el estándar inalámbrico de los californianos para compartir contenidos entre sus iPhone, iPad y Mac.

Ahora llega a Android TV

El caso es que tras un primer amago de llegar a Android, gracias a la posibilidad de ver sus series y películas a través de un navegador, Apple ha decidido lanzar definitivamente la aplicación que da acceso a su plataforma de contenidos desde las Smart TV con instalación de Android TV. Un lanzamiento que se ha realizado a nivel global y que tenéis ya disponible dentro de la tienda de aplicaciones.

Pantalla de inicio de Apple TV+. Apple

Este lanzamiento no solo afecta a las televisiones con este sistema operativo instalado, sino cualquier otro aparato que lo lleve, como es el caso de los STB de Xiaomi o TCL, así como el famoso Chromecast (el nuevo) que permite la instalación de apps. Todo un catálogo de alternativas que facilitarán que millones de usuarios se decidan por probar qué tal son algunas de las ficciones producidas por la propia Apple.

Eso sí, hay que decir que, de momento y hasta que Apple permita hacerlo de alguna manera, la única forma de contratar el servicio de Apple TV+ es a través de un dispositivo de los norteamericanos. Es decir, con un iPhone, un iPad o un Mac en casa que nos facilite comenzar a pagar esos casi 5 euros que cuesta la tarifa mensual. Con ella tendremos un catálogo de series y películas no muy extenso, pero sí de mucha calidad, y que se va expandiendo poco a poco a golpe de nuevas temporadas de sus títulos más populares: Ted Lasso, Greyhound, Para toda la Humanidad, The Morning Show, Defender a Jacob, See o Mythic Quest Banquete de Cuervos.