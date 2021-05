Fitbit pronto agregará detección de ronquidos a sus dispositivos

Fitbit podría añadir pronto la detección de ronquidos y ruidos a sus dispositivos, una transferencia que aparentemente puede complacer a los cónyuges y acompañantes de los habitantes que roncan y ser de interés para las personas para las que los ronquidos son una indicación de una posible condición de salud.

Según un informe de 9to5Google, en la última actualización de la aplicación de Fitbit en la Play Store de Google, la característica permite que el micrófono de Fitbit (en los dispositivos que tienen uno) preste atención al "ruido ambiental, incluyendo sus posibles ronquidos", después de haberse quedado dormido.

No sólo la característica sería un drenaje significativo en la batería de nuestro smartphone, el concepto va más allá. Se trata de un rastreador de sueño de seguimiento de ruido "a lo largo de la noche", como las notas de descarga estado, es sólo un poco espeluznante.

La característica conocida como Snore & Noise Detect, y que filtra "el ruido incluyendo los ronquidos de usted o de alguien a su lado". Analiza la etapa de ruido, y trata de descubrir los sonidos "específicos de los ronquidos". Cuando el Fitbit detecta una ocasión de ruido más fuerte que la etapa de ruido de línea de base, trata de decidir si es o no la selección de los ronquidos o alguna otra cosa.

El rastreador de ronquidos no puede distinguir quién está roncando, de hecho; el usuario de Fitbit u otra persona dentro de la habitación de la cama. Las notas de lanzamiento sugieren a los clientes que no reproduzcan ruido blanco o diferentes sonidos ambientales dentro de la habitación de la cama que podrían entrometerse con la detección de ronquidos, y sugiere a los clientes que costeen su Fitbit al menos un 40% antes de irse a la cama como resultado de "esta característica requiere una carga más frecuente."

Las notas no señalan lo que los clientes tienen que hacer con los detalles con los resultados de los ronquidos, sin embargo, desde los ronquidos y las situaciones que pueden conducir a que posiblemente puede ser muy perjudicial al dormir, puede ser una métrica útil para ser consciente de nuestra calidad de sueño.

Todavía no está disponible para todos los usuarios

Snore & Noise Detect aún no está disponible para todos los usuarios, y aunque 9to5 Google habilitó la función el tiempo suficiente para configurarla, no pudo probarla por completo. Fitbit no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado.