El Gobierno rebaja un 15% el precio de salida de la subasta 5G para facilitar el despliegue

La subasta de espectro de 700 MHZ, clave para el móvil 5G, está en marcha. El Gobierno ha fijado el 21 de julio como fecha de inicio, según se indica en el pliego de la licitación, publicado ayer por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Las frecuencias que van a ser objeto de licitación serán de la denominada Banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz, con 2 x 30 MHz; y la Banda 738-753 MHz, para enlace solo descendente, de la que se van a licitar los 15 MHz SDL. El pliego indica que se van a licitar dos concesiones de 2x10 MHz (con precio de salida de 270 y 350 millones de euros, respectivamente) y dos concesiones de 2x5 MHz (175 millones cada una), en la banda pareada 703-733 MHz y 758-788 MHz. Además, habrá tres concesiones de 5 MHz (8,5 millones cada una) para enlace solo descendente, en la banda 738-753 MHz.

El importe agregado ronda los 995,5 millones de euros. Así, estaría un 15% por debajo de las cifras fijadas inicialmente, que señalaban un importe próximo a 1.170 millones. Desde finales de 2020, cuando se abrieron las primeras consultas, las operadoras se habían mostrado críticas con el precio de salida y las obligaciones de cobertura. En cualquier caso, el desembolso final, que irá a las arcas del Estado, dependerá de las pujas de operadoras como Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil, que había pedido un aplazamiento en la subasta hasta el cierre de la opa sobre Euskaltel.

Fuentes de las operadoras mostraron una prudente satisfacción de este precio. Otras fuentes, por el contrario, calificaron de “insuficiente” la rebaja de precio, recordando que se ha quitado el pago fraccionado y se han mantenido unas obligaciones de cobertura “altas”. Fuentes de la patronal DigitalES reconocieron el esfuerzo del Gobierno por ajustar las condiciones a la difícil situación que vive el sector y el papel estratégico que va a jugar en la recuperación post Covid.

Antes de 2022 se debe proporcionar cobertura en la banda de 700 MHz al 30% de los mayores municipios (se recogen en un listado), para alcanzar el 70% en 2024, y el 100% en 2025. Además, se incluyen grandes aeropuertos y principales vías terrestres.

En el pliego se formaliza también que el plazo de vigencia de las concesiones será de 20 años, renovable por 20 más. En este caso, también hay una modificación con respecto a los periodos de vigencia de 20 años, establecidos tradicionalmente para las concesiones de espectro.

Además, según fuentes del sector, no se contemplan ni condiciones especiales para las operadoras pequeñas, ni obligaciones mayoristas, situación con la se busca incentivar los despliegues, y que favorece a las grandes operadoras. No implica que las telecos pequeñas no puedan ofrecer 5G, pero sí cambian las condiciones de negociación, según estas fuentes.

Carga fiscal

La rebaja en el precio viene a unirse a una serie de iniciativas lanzadas por el Gobierno hace pocas semanas, para rebajar la presión fiscal sobre las telecos. Entre ellas figuran la revisión a la baja de la tasa que aportan los operadores a RTVE, históricamente criticada por las telecos, a la que destinaron más de 840 millones de euros entre 2012 y 2018; y la rebaja de la carga fiscal, mediante la reducción “temporal” de la tasa anual de reserva de dominio público radioeléctrico en las zonas dedicadas al 5G, en 2022 y 2023.

En cualquier caso, las telecos van a tener que realizar una fuerte inversión. El presidente de Vodafone, Antonio Coimbra, señaló que las operadoras deberán invertir 5.000 millones de euros para alcanzar una cobertura de 5G igual a 4G. A su vez, el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, cifró la inversión en 6.000 millones.

El Gobierno ha asegurado que los despliegues de redes de 5G van a contar con el respaldo de los fondos de recuperación europeos, canalizados a través de los presupuestos generales del estado. El Ejecutivo lanzó el plan de Estrategia de Impulso al 5G, en el que se invertirán 2.000 millones de euros en cinco años.