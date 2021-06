Es momento de actuar por el aire que respiramos

La salud del medioambiente y de las personas están estrechamente ligadas. Para poner de relieve esta realidad a veces ignorada, la aseguradora DKV ha lanzado el proyecto Canciones para los que no quieren escuchar, que cuenta con la participación de destacados artistas españoles. El objetivo es meridiano: arrojar luz sobre cuestiones tan apremiantes como la contaminación atmosférica, la contaminación por plásticos o la pérdida de biodiversidad. La primera en sumar su voz a la iniciativa ha sido la cantante, compositora y música cordobesa India Martínez, quien ha escrito para DKV

Dejamos de respirarnos, una canción que, como afirma la intérprete, “convierte en poesía la preocupación por un problema que lamentablemente no vemos hasta que es tarde”.

La compañía quiere ser la primera aseguradora climático-positiva

El CEO de DKV, Josep Santacreu, explica así la razón del proyecto: “Como activistas de la salud que somos, consideramos que ha llegado el momento de ir más allá e intentar llegar a los que todavía no dan la importancia que merece a la contaminación y al cambio climático. El propósito de Canciones para los que no quieren escuchar es, precisamente, llegar a esas personas, democratizar la divulgación para que los que aún no han tomado conciencia, lo hagan”.

No es para menos: tan solo en España se han producido 93.000 muertes prematuras asociadas a la contaminación atmosférica en la última década. Así lo recoge el informe El aire que respiras, elaborado en conjunto por el Observatorio de Salud y Medioambiente de DKV y la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Y no están solos en el diagnóstico. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han contabilizado hasta la fecha más de un centenar de enfermedades asociadas a la polución, que van desde la ansiedad o los problemas cardiorrespiratorios hasta los cánceres de vejiga.

La aseguradora prevé plantar un millón de árboles antes de 2030

La responsable de transformación ambiental de DKV, Marta Pahissa, pone el dedo en la llaga: “El último informe de la Agencia Europea del Medioambiente, publicado en noviembre de 2020, indica que la exposición prolongada a partículas respirables causó una mortalidad prematura de 379.000 personas en la Unión Europea durante 2018”, apunta.

Apostando por el futuro

Queda claro, por lo tanto, que en lo que respecta a la salud y al medioambiente, no hay tiempo que perder. Por eso la compañía aseguradora lleva quince años poniendo su grano de arena en la lucha por el cuidado del planeta al tomar medidas para mitigar su impacto en el entorno, incorporando el discurso ambiental a sus productos y servicios (entre ellos, los seguros de hogar ecológicos y el ecofuneral), y poniendo en marcha iniciativas como el Observatorio DKV de Salud y Medioambiente, que ha presentado13 informes hasta la fecha y ha formado a 397 niños en las academias de Plant for the Planet.

Su posicionamiento como activista de la salud ha convertido a la firma en un referente del sector. Sin embargo, DKV quiere hacer más: a finales del año pasado presentó Planeta salud, una estrategia para contribuir a frenar el cambio climático hasta 2030 que reúne compromisos como el de convertirse en la primera aseguradora climático-positiva del país, compensar todas las emisiones generadas por la empresa desde su creación o plantar un millón de árboles antes de que concluya la década actual.

Es en el marco de esta estrategia que surge el proyecto Canciones para los que no quieren escuchar. La idea es que la iniciativa se convierta en un importante instrumento de acción, que ayude a crear conciencia y anime, a través de la música, a poner freno al impacto negativo del medio ambiente sobre la salud humana. Porque, como remarca Josep Santacreu, “el momento de actuar es ahora”.