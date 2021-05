Por qué es una buena idea activar el ‘modo de bajo consumo’ de la batería del iPhone

Cuando salimos de casa por la mañana da gusto ver lo llena que está la batería de nuestro iPhone. Un 100% que sabe a gloria y nos hace pensar que vamos a estar así el resto del día. El problema llega cuando nos ponemos a comer y vemos que el optimismo ha decrecido bastante, concretamente hasta un 35%, lo que nos augura serios problemas para terminar la jornada con dignidad.

Es por eso que no nos sirve con ver que nos queda poca batería y comenzar a desconectar sistemas, bajar brillos de pantalla, eliminar conexiones, dejar de usar ciertas apps y, en definitiva, convertir el iPhone en un ladrillo con tal de que no se agote la pila. Así que en vez de frenar bruscamente, ¿por qué no optamos por una reducción progresiva de la velocidad a la que se va consumiendo esa energía?

Toma medidas desde primera hora

Ese ejemplo de las frenadas nos sirve para ilustrar la diferencia que hay entre un modo agresivo de ahorro y otro que es menos invasivo y no nos vamos a enterar de que está activo pero que va apartando unos gramos de mAh. para más tarde. Ese recurso de iOS tiene un nombre, "Modo de bajo consumo", y va precisamente de eso, de ir quitando procesos que lleva a cabo el móvil de forma automática para centrarse solo en lo que hacemos y, así, ir arañando unos pocos minutos de autonomía extra.

Activa el 'Modo de bajo consumo' en tu iPhone.

Para activar ese modo tendréis que ir a los "Ajustes" del iPhone y seleccionar el apartado de la "Batería". Allí dentro veréis toda una suerte de opciones y, la primera de todas, la que os invitamos a activar. Como podéis ver en la descripción, al encenderla reduciremos la actividad en segundo plano así como procesos de descarga de aplicaciones, actualizaciones, etc., que pueden esperar perfectamente a que volvamos a casa y nos encontremos bajo el paraguas de un cargador.

Este tipo de ahorros en segundo plano afectarán a la lectura del correo electrónico y algunas notificaciones que no aparecerán hasta que entremos en la app en cuestión. Ya sea Gmail, redes sociales, etc. Pero si no se trata de alertas urgentes, a vida o muerte, casi mejor que el iPhone nos deje en paz, así no estaremos enganchados a todo lo que ocurre en su pantalla. Es importante decir, por cierto, que la forma de saber que tenéis activo este modo de bajo consumo es que el icono de la batería, arriba a la derecha, lo veréis en color y no en blanco o negro (dependiendo del tema) como hasta ahora.