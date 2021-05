Cómo ver en directo y desde tu teléfono móvil la final de la Champions League 2021

El sábado 29 de mayo, a las 21:00h., se celebra en el estadio Do Dragao, en Oporto, la final de una nueva edición de la Champions League que, como ya ocurriera en 2019, verá a dos equipos ingleses disputar el título. Algo que provocará que, o bien el Chelsea alcance los dos entorchados en la máxima competición internacional de clubes, o que el Manchester City se estrene logrando su primer gran éxito fuera del Reino Unido.

Sea como fuere, es obvio que buena parte del mundo va a detenerse, aunque en nuestro país un poquito menos a no ser que os consideréis fans y seguidores de Guardiola, por ejemplo. Aun así, hay que reconocer que son pocos los aficionados al fútbol que, aunque su equipo no esté entre los finalistas, no esté pendiente de alguna manera del que es el partido más importante todos los años, a nivel de clubes.

No te lo pierdas, desde el móvil

Este año, la final solo se podrá seguir a través de la cadena (o mejor dicho, la plataforma) que tiene los derechos, es decir, Movistar+. Será en el canal 50, en M+ Liga de Campeones donde será posible seguir todo lo relacionado con la final, tanto con la previa que dará comienzo a las 20:00h. con un especial donde se analizará a los dos equipos y su trayectoria hasta la final, como después el partido y, a las 23:00h., el post con todas las reacciones.

La final de la Champions en Movistar+.

Para seguirlo desde el móvil, tendréis que armaros con la aplicación oficial de Movistar+ tanto en iOS como en Android, o bien, la correspondiente de la plataforma que tenéis contratada y que también tenga incluido este canal en su oferta televisiva. Es el caso de Vodafone y Orange, que cuentan con apps para disfrutar de su programación por la calle, en el centro comercial o en el campo (si es que os da la cobertura).

Como os decimos, este año ninguna cadena en abierto ha anunciado que vaya a darlo por lo que se tratará de una retransmisión de pago exclusivamente, a diferencia de otros años en los que, por ejemplo. Antena 3 sí que optó a los derechos para una serie de eventos y ofreció en abierto la mismísima final que, este año y el anterior 2020, deberían haberse disputado en Estambul pero que de manera extraordinaria, y también por segunda ocasión consecutiva, tendrá como protagonista tierras portuguesas.

Sábado 29 de mayo: