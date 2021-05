WhatsApp: así puedes configurar respuestas automáticas para cuando no estés disponible

Hay mil maneras de interpretar cuando alguien no responde a tu llamada o a tu mensaje de WhatsApp. También depende del contexto. ¿Es un amigo, un cliente o un compañero de trabajo? El caso es que, a veces, hay quien no se toma bien que no conteste rápido. Y como no siempre es posible, te proponemos un truco de WhatsApp en forma de aplicación gratuita para hacerlo. Dile a quien te escribe que no puedes atenderle en ese momento. Vamos, como un contestador automático pero para mensajes escritos.

A muchas personas no les molesta que alguien no responda a mi mensaje de WhatsApp al instante. Pero puede que tu pareja o tu jefe no se lo tomen con la misma filosofía. Sobre todo si se trata de una urgencia si se lo tomen mal. Pero, claro, no siempre se puede responder al instante. Puedes estar en una reunión, conduciendo o ir a saber en qué circunstancia en la que sacar el teléfono está mal visto. Para ello hay una solución, añadir a WhatsApp un contestador automático.

Truco de WhatsApp para responder a los mensajes de forma automática

"Oye, ¿puedes mirar el informe de ayer para ver si todo está en orden? Es urgente". "Ahora mismo no estoy usando WhatsApp. En cuanto pueda, leeré tu mensaje y te responderé. Gracias".

Watomic app Watomic

Algo así es lo que puedes hacer con la ayuda de Watomatic, una aplicación para Android que sirve para responder a los mensajes que recibes tanto en WhatsApp de forma automática. Ya los usas como herramientas personales como si lo haces para comunicarte con clientes, compañeros de trabajo o jefes.

Entre lo más destacado de la app: según sus responsables, es gratuita, no tiene anuncios ni herramientas de seguimiento y es fácil de usar. El inconveniente, claro, es que es exclusiva para Android. Así que en iPhone tendrás que buscar otros trucos de WhatsApp que te permitan responder a los mensajes aunque no estés.

Lo que hace Watomatic es lo mismo que ocurre desde hace años con los contestadores telefónicos o con los mensajes de respuesta de tu correo electrónico. Este truco de WhatsApp es muy útil si te vas de vacaciones o vas a estar ausente unos días. En la inmediatez a la que nos obliga WhatsApp, con este sistema de respuesta automática, los mensajes que recibas tendrán su respuesta.

Incluso puedes utilizar plantillas de mensajes y así utilizar fórmulas estándar para responder cuando estés haciendo otras cosas o no puedas atender el mensaje. Por lo demás, el límite del mensaje de respuesta es de 500 caracteres.

Con Watomatic se acabaron los malentendidos y las discusiones por no responder a tiempo. Con este truco de WhatsApp responderás a todo el mundo aunque estés ocupado.