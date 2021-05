Google Fotos añade una herramienta que te indica cuándo se acabará el espacio que tienes libre

El próximo 1 de junio Google Fotos cerrará el grifo del almacenamiento gratuito en su nube y, para seguir utilizándola, necesitaremos tener suscrito algún plan de esos que los de Mountain View han dado en llamar como Google One. Es decir, 100 ó 200GB y 2TB a unos precios que van de los 1,99 euros, a los 2,99 y 9,99 respectivamente.

Y claro, viendo que se acaba lo bueno, Google ha decidido incluir desde hoy una nueva herramienta que se centrará precisamente en ese almacenamiento que vamos a utilizar, y que puede ser gratuito en el caso de que no excedas el gasto de los 15GB que todos tenemos by the face por el simple hecho de dar de alta una cuenta de Gmail.

¿Para cuánto tiempo te queda espacio libre?

Ésa es la pregunta que Google quiere contestarnos cada vez que usemos la app de Google Fotos, a través de una herramienta de control del espacio mucho más avanzada y que funciona como los medidores de batería de los ordenadores portátiles, donde no solo podremos conocer el porcentaje de carga sino, más importante todavía, el tiempo estimado de uso restante.

Gestor de almacenamiento de Google Fotos. Google

A partir de que incorpore esta herramienta en las aplicaciones de Google Fotos (primero en Android), podremos acceder a un menú que nos recuerda cuánto tiempo nos queda para llenar el almacenamiento contratado, siempre en función del ritmo que nos ve seguir a la hora de almacenar imágenes y vídeos en su nube. Según esa rutina, tendremos que empezar a pensar en adquirir más gigas o no.

Otra de las curiosidades de esta nueva herramienta es que a la hora de borrar contenidos en la nube no nos dirá cuánto espacio hemos liberado (que también), en megas o gigas, sino en tiempo. Tal y como ha mostrado la propia Google en su anuncio oficial, puede verse cómo tras borrar cerca de 500 ítems, la aplicación nos devuelve el curioso mensaje de que hemos “recuperado 6 meses de almacenamiento”. Por lo que así es posible tener una idea de si será necesario ampliar un poco más nuestro actual plan o si aguantaremos. Además de esta interesante función, Google Fotos será capaz de hacer una evaluación del espacio estimado que necesitaremos si optamos por pasarnos de un modo gratuito a otro de pago, donde los archivos que subimos se almacenan tal cual fueron capturados con nuestras cámaras y, por lo tanto, ocupan mucho más.