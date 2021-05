La Play Store de Google abre las puertas a la compra de ‘apps’ por tiempo limitado

Las tiendas de aplicaciones son esenciales para los dispositivos móviles porque son la fuente desde la que podemos instalarnos las apps que dan sentido a nuestro smartphones. Sin ellas, no podríamos realizar tareas como gestionar el dinero de nuestro banco, llamar a un taxi, escuchar música o cualquier otro cometido que os podáis imaginar. El catálogo es infinito.

Además, todas esas apps se distribuyen bajo distintas formas de pago. Unas son gratis (o con micropagos), otras piden un precio de compra ad eternum y una gran mayoría ha optado por subirse al carro de las suscripciones para permitirnos utilizar su servicio gracias a pagos mensuales. Pues bien, Google ha ideado una nueva alternativa que pondrá en marcha próximamente en su tienda para Android.

Pago por uso a precio reducido

La idea de Google parece ser una mezcla de esos dos formatos de pago que antes os enumerábamos. Es decir, ni es una compra a full price para quedarnos la app para siempre, ni una suscripción, porque no estamos hablando de servicios sino de uso. Lo que manejan los norteamericanos es permitirnos pagar menos por acceder a la app completa si optamos por hacerlo durante un periodo corto de tiempo.

Imaginad que tenéis exámenes en las próximas dos semanas y necesitáis la mejor calculadora científica para Android. ¿Para qué comprar una app que no volveremos a usar jamás? Pues gracias a esta función que ha anunciado la propia Google, podremos hacer precisamente eso: ir a la pantalla de compra en la Play Store y decir que queremos adquirirla solo para un periodo concreto de días. Luego, no podremos utilizarla.

Esos accesos a corto plazo podrían dinamizar la tienda de apps de Android y permitiría a los desarrolladores captar a usuarios que no dan el paso de adquirir versiones completas porque sus necesidades son puntuales. Veremos, de todas formas, cuando llegue si tiene aceptación por parte de los usuarios, que somos al final los que debemos verle alguna utilidad a estas apps de compra temporal. Además, Google ha anunciado la llegada a la tienda de Android de la posibilidad de comprar más de un ítem dentro de un mismo proceso de compra. Es decir, en vez de añadir una sola unidad de algo, poder seguir sumando dos, tres o más. Esto está ideado, sobre todo, para las compras ingame de algunos juegos donde se ofrecen packs de oro, gemas, diamantes, etc. que no tienen como tal una cantidad limitada de compras. Solo lo que nos queramos gastar.