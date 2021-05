Descubren que tu iPhone te está sacando fotos cada pocos segundos. ¿Qué está pasando?

De vez en cuando aparecen noticias que nos alertan a todos, porque parecen apuntar hacia un lugar de la tecnología en el que no parece haber límites y las empresas se toman ciertas licencias a la hora de conseguir información de los usuarios. ¿Es posible que Apple esté tomando fotos de los que utilizan sus iPhone con Face ID para algún oscuro fin?

Lo cierto es que resulta sorprendente que la empresa que se ha erigido en valuarte de la privacidad de los usuarios frente a redes asociales y apps que quieren rastrear todo lo que hacemos, sea tan imprudente como para dejar abierta la puerta a que una buena cantidad de personas puedan creerse que sus móviles, cada pocos segundos, toma una foto desde la cámara para selfis. ¿Un espionaje encubierto dentro del sensor Face ID?

Cada cinco o diez segundos

Ha sido una tiktoker la última en descubrir algo que era un secreto a voces y es que el sensor Face ID que Apple estrenó en 2017 no se está quieto ni queriendo. Que aunque solo lo utilicemos para desbloquear el smartphone, al final no deja de trabajar cada vez que tiene frente a él una figura humana. Cosa que ha quedado demostrada con un interesante vídeo en la red social TikTok.

Como podéis comprobar, una tiktoker ha conseguido, gracias a una lente capaz de capturar los rayos infrarrojos, demostrar que cada pocos segundos el sistema de Face ID de Apple está capturando información a través de sus sensores colocados en el frontal de los smartphones. Una tecnología capaz de proyectar hasta 30.000 puntos de luz que, juntos, pueden crear un modelo 3D que debe coincidir con el patrón escaneado de nuestra cara.

En el vídeo podéis ver cómo es el efecto de comprobar que el iPhone parece no detenerse nunca de capturar instantáneas, lo que visto a través del tamiz de los ojos de los usuarios de Apple, les ha llevado a preguntarse si es seguro. A pesar de la alarma que ha provocado, desde la compañía han declarado que estos flashazos son, en realidad, "solo un aspecto del iPhone que permite a los usuarios controlar su Face ID y Animoji mediante el uso de un sistema de cámara TrueDepth de última generación con tecnologías avanzadas". Así que de momento, todo parece estar en orden y si os atacan con un vídeo como el que tenéis más arriba dentro de un chat, o el timeline de una red social, no os apuréis. No existe peligro de hackeo o algo peor.