Malas noticias para los que tengan un HomePod: Apple los deja fuera de su música HD

Aunque la semana pasada ya aparecieron los primeros rumores sobre las intenciones de Apple de lanzar un servicio musical HD (cosa que ha quedado en que su actual Apple Music transforma sus millones de canciones al máximo de calidad), no fue hasta ayer que los de Cupertino lo hicieron público de forma oficial, explicando en qué iba a consistir y en si nos tendríamos que gastar algo más en la tarifa mensual.

Descartada la subida de precio, lo siguiente que nos preocupaba era conocer los auriculares compatibles toda vez que eso del audio HD en los iPhone no es algo que se encuentre muy extendido. Y el resultado fue una explicación por parte de Apple bastante somera e imprecisa, al menos para todos aquellos usuarios para los que el hardware de sus Airpods son unos completos desconocidos: "Apple Music se reproducirá automáticamente con calidad Dolby Atmos en todos los auriculares AirPods y Beats con chip H1 o W1 y también en los altavoces integrados en las últimas versiones del iPhone, iPad y Mac".

¿Y los altavoces inteligentes de Apple?

Pues bien, a una buena parte de los que leyeron la nota de prensa les extrañó no ver por ningún sitio mención alguna sobre los HomePod de la compañía. Tanto la versión normal como la mini, que se lanzaron al mercado no solo para competir en el segmento de los asistentes virtuales al estilo de los Google Home y Amazon Echo, sino también orientados al audio y la reproducción musical de calidad.

HomePod de Apple. Unsplash

Pues bien, esa omisión en la nota de prensa no fue un error porque los HomePod de Apple no serán compatibles con ese audio de alta definición, con ese Dolby Atmos que ayer los de Cupertino anunciaron a bombo y platillo, aunque sí lo serán con el audio espacial. Así lo han confirmado los de Tim Cook a algunos medios de los EE.UU. que deja bien claro que los altavoces no podrán reproducir ese nuevo catálogo musical que llega a la plataforma a partir de junio.

Los Airpods Max... tampoco

Del mismo modo que esos altavoces, la última joya de la gama Airpod, el modelo Max que cuesta 629 euros, también se queda fuera de esa compatibilidad de archivos musicales con calidad sin pérdidas y, de momento, se tendrán que conformar con el audio que ahora mismo tenemos dentro de Apple Music. Eso sí, está por ver si se trata de un problema por incompatibilidad permanente o si se arreglará en un futuro a través de una actualización, pero si fuiste uno de los que se hizo con este modelo, tendrás que volver a tus pequeños Airpods 1, 2, o Pro para escuchar en junio el nuevo catálogo HD de Apple Music.