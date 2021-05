ASCOM contará con un Consejo Asesor integrado por grandes expertos del Compliance

La Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha aprobado la creación del Consejo Asesor, un órgano consultivo que ayudará a la Junta de Gobierno a comprender el entorno cambiante en que se desenvuelve el compliance y adoptar las decisiones más estratégicas para el futuro de la asociación.

El nuevo Consejo Asesor estará presidido por Alain Casanovas, a quien la Junta Directiva, en nombre de toda la asociación, reconoce así su extraordinaria trayectoria como asociado y como profesional, que lo han convertido en uno de los máximos exponentes de la filosofía y tradición de nuestra asociación.

Junto con Alain Casanovas, al Consejo Asesor también se unen Francisco Camaño, catedrático de Derecho Constitucional y ex ministro de Justicia; Irene Navarro, presidenta de la Asociación de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) y ex directora de la Fundación Madrid por la Excelencia; Manuel Conthe, expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ex vicepresidente del Banco Mundial; María Gracia Rubio, ex letrada en la CNMV, abogada experta en regulación financiera y consejera independiente en diversas instituciones financieras; José Luis Fernández, doctor en Filosofía y catedrático de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas; y Javier Orduña, ex magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho Civil, considerado uno de los grandes referentes en materia de transparencia.

Para la presidenta de ASCOM, Sylvia Enseñat “Los miembros del Consejo Asesor aportan a la asociación grandes conocimientos en temas clave para el futuro del compliance como son la regulación de la profesión, la normalización internacional, la ética empresarial y el buen gobierno, la transparencia, la igualdad y diversidad o la evolución el compliance en los sectores regulados; también nos enriquecerán con la experiencia adquirida a lo largo de sus destacadísimas carreras profesionales, bien en el sector público, en el mundo académico o en el empresarial. Y por encima de todo, nos aportarán unos valores profesionales excelentes, acordes con el espíritu fundacional de ASCOM”

El Consejo Asesor, ejercerá sus funciones durante cinco años y está abierto a futuras incorporaciones “sobre las que ya se está trabajando”, según indica Sylvia Enseñat.

Sobre ASCOM

ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de compliance en nuestro país. Está integrada en la Federación Internacional de Asociaciones de Compliance- IFCA, que reúne en su seno a las asociaciones mas representativas de los cinco continentes.

ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, que se creó por la iniciativa de un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la función de compliance, con el principal objetivo de profesionalizar la función en España. ASCOM se dirige a los profesionales de compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones.