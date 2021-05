Orcel rebaja de 112 millones a 45 millones la indemnización que pide a Santander

Andrea Orcel ha decidido rebajar la indemnización que reclamaba a Banco Santander tras ser nombrado consejero delegado de Unicredit. Hasta ahora pedía 112 millones de euros, cifra que ha rebajado a 45 millones de euro) según han asegurado fuentes conocedoras del proceso que se sigue entre ambas partes, informa Reuters.

La decisión del banquero italiano está directamente vinculada a su fichaje como número uno en el primer banco de Italia.

Orcel, quien renunció como el principal banquero de inversiones del banco suizo UBS en 2018 para unirse a Santander, reclamaba hasta 112 millones de euros por incumplimiento de contrato y el daño a su carrera por el fichaje frustrado en el de último minuto por parte del banco español.



El fundamento legal del caso, que se centró en defender a Orcel en su integridad y honor, se mantuvo sin cambios, dijo la fuente.

Ahora reclama 17 millones de euros relacionados con un bono, alrededor de 20 millones de un paquete de compensación de 55 millones que debía recibir en los próximos años de UBS y alrededor de dos años de salario fijo en Santander, estimado en alrededor de 11 millones de euros. según la fuente.



Santander declinó hacer comentarios. Un portavoz de Orcel también se negó a comentar sobre el caso legal, que gira en torno a si una carta de oferta de cuatro páginas era un contrato de trabajo vinculante o una oferta inicial no vinculante, como argumenta Santander.



La audiencia en la corte española, que está programada para mañana se espera que finalice el mismo día, aunque el fallo de no se conocerá hasta dentro de unas cuantas semanas o incluso meses.



BOTIN EN TRIBUNAL

Las dos partes se enfrentarán frente al juez Javier Sánchez Beltrán en una audiencia, que se pospuso dos veces, que se espera incluya el testimonio de la presidenta de Santander, Ana Botín.



Orcel, quien ha estado sin trabajo por más de dos años, asistirá a la audiencia en la corte en persona aunque no ha sido llamado a testificar, dijo la fuente.



Botín sorprendió al mundo bancario cuando le ofreció a Orcel, su banquero de inversiones a quien acudía en busca de asesoramiento sobre negociación y estrategia, el puesto del consejero delegado del grupo en septiembre de 2018.



Es menos común que los banqueros de inversión asciendan directamente a una posición superior en la banca comercial y contratar a un negociador altamente remunerado para administrar el banco más grande de España, que aún se recupera de la recesión y negocia recortes de empleos, resultó polémico.



Santander cambió de opinión en enero siguiente, diciendo que no podía cumplir con las demandas salariales de Orcel, que se centraban en pagar hasta 35 millones de euros de un paquete de 55 millones de euros que debía recibir en los próximos años de su empleador en ese momento, UBS.



Además de Botín, se espera que Roberto di Bernardini, quien era el jefe de recursos humanos de Santander en ese momento, también testifique a solicitud de Orcel .

Santander solo ha pedido que testifique su secretario general, Jaime Pérez Renovales, quien firmó la oferta de trabajo original, pero esto podría retirarse, dijeron dos fuentes.



Una de las partes había solicitado que se eliminara a Renovales de la lista porque la legislación española no le debería permitir testificar como testigo y ser el representante legal del banco.



Un portavoz del juzgado dijo que el juez tomaría una decisión final sobre Renovales mañana.



El presidente de UBS, Axel Weber, y Mark Shelton, jefe de desempeño y recompensas de UBS, no testificarán por razones de salud, dijo un tribunal de Madrid .