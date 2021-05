“La supervivencia de las pymes es clave para la economía española”

Hoy en Territorio Pyme, hablamos con Eduardo Prieto, director deneral de Visa, entdad que ya ha ayudado a más de ocho millones de pymes. Con motivo del día europeo de las pymes, celebrado el pasado 12 de mayo, hemos querido que Prieto nos cuente de primera mano, cómo ve la recuperación de este tipo de empresas, qué herramientas necestan para sobrevivir o cómo Visa ha ayudado al colectivo a salir de esta crisis.

• ¿Cómo de necesaria ves la digitalización de las pymes? ¿Necesitan instaurar nuevas herramientas y procesos para sobrevivir?

Si me permites, la realidad es que ya no hay duda sobre la necesidad de la digitalización. Es cierto que antes de la pandemia las empresas priorizaban en mayor o menor medida este proceso en función de su tamaño y sus necesidades de negocio. Y, como es obvio, no todas tenían la misma urgencia por realizar dicha ejecución.

En estos meses hemos visto cómo la pandemia ha acelerado la digitalización. En pocas palabras, al cierre económico que vivieron durante los meses más duros de la pandemia, se ha sumado el cambio en los hábitos de compra y pago de los consumidores hacia lo digital. Desde Visa hemos visto que las pymes de nuestro país están siendo muy resilientes y paulatinamente están dando el salto a la digitalización, reinventando sus modelos de negocio, replanteándose la forma en la que se relacionan con sus clientes, buscando nuevos procesos logísticos y acelerando la implementación de nuevas experiencias de pago digitales. Por nuestra parte, junto a diferentes partners como el Ayuntamiento de Madrid o Bee Digital, hemos lanzado diversos programas e iniciativas poniendo a su disposición los recursos necesarios para apoyarlas y, de algún modo, facilitar esta transición.

• ¿Qué suelen necesitar las pequeñas y medianas empresas para poder digitalizarse?

Esta pandemia y los cambios en los hábitos de compra que ha traído consigo ha demostrado a muchas pymes que no estaban del todo preparadas para el salto al entorno digital y eran muy dependientes de la compra física y los pagos en efectivo.

Desde Visa hicimos un estudio a nivel europeo en 2019 con el fin de entender cuáles eran los principales retos y barreras que se encontraban los pequeños comercios a la hora de dar el salto al entorno digital y aceptar los pagos digitales. Entre los datos más relevantes, cabe destacar que más de la mitad de las pymes encuestadas estaban preocupadas por la falta de recursos para implantar pagos digitales, 1 de cada 4 también reveló la falta de capacidades técnicas para adoptar pagos digitales y 4 de cada 5 desconocía las herramientas digitales fundamentales para su negocio.

Por lo que, en resumidas cuentas, la educación, la formación digital y los recursos técnicos son las principales barreras que encuentran las pymes para dar el salto al mundo digital.

• Visa ha ayudado a 8 millones de pymes, ¿por qué apostáis por estas empresas? ¿Cómo les ayudáis en su proceso de recuperación?

En Visa llevamos mucho tiempo trabajando codo con codo con las pequeñas empresas y conocemos muy de cerca sus necesidades. No hay que olvidar, que las pymes suponen el 99% del tejido empresarial español, por lo que su supervivencia es clave para la recuperación económica de España.

El verano pasado nos comprometimos a nivel mundial a ayudar a 50 millones de pymes, 8 millones en Europa. En España, este compromiso se ha materializado a través de la campaña #DondeComprasImporta, por el que hemos llevado a cabo diversas alianzas e iniciativas para digitalizar las pymes y apoyar el comercio local.

Una de estas es la participación del Ayuntamiento de Madrid en #DondeComprasImporta con el fin de ayudar a más de 1000 pequeñas empresas madrileñas promoviendo el comercio de proximidad y la posibilidad de poner en marcha una Plataforma de venta online, así como la incorporación de los pagos digitales a sus tiendas. En cuanto a la formación en el entorno digital, aspecto clave en este proceso, hemos colaborado con la Comunidad de Madrid y BeeDigital en la celebración de un evento virtual sobre la importancia de digitalizar sus modelos de venta y pagos ante el crecimiento del comercio electrónico. En esta línea, recientemente hemos puesto en marcha la iniciativa “Digitaliza tu negocio”, dirigida a los pequeños comercios de España para que tengan a su disposición información de interés para iniciarse en la venta online. A este proyecto, además, se han sumado CaixaBank y BBVA.

• ¿Cómo veis el futuro de este tipo de empresas en 2021? ¿Podemos hablar de recuperación?

Aunque las previsiones económicas del FMI para España invitan al optimismo, todavía es pronto para hablar de recuperación. De lo que sí estamos convencidos en Visa es que en este contexto los consumidores son y van a continuar siendo una pieza clave para ayudar a las pequeñas empresas a reactivarse y seguir creciendo con vistas al futuro.

De hecho, ya se está observando un cambio en la tendencia de los consumidores, que cada vez más opta por el comercio local: El 77% de los españoles encuestados afirman haber incrementado sus compras en comercios locales durante la pandemia y un 70% espera seguir haciéndolo en el futuro.

Esta tendencia se suma a un consumidor cada vez más digital, que compra online de forma más frecuente y realiza más pagos con tarjetas contactless y a través de sus teléfonos móviles. Por lo que todo ello requiere que los comercios también se adapten lo antes posible para afrontar con éxito la paulatina recuperación de sus negocios y satisfacer las actuales y futuras demandas de los consumidores.