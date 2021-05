Canarias no recurre ante el Supremo la supresión del toque de queda pero sí el cierre de algunas de sus islas

Canarias no recurrirá ante el Tribunal Supremo (TS) la supresión del toque de queda, medida que no recibió el aval del TSJ de Canarias, aunque sí la eliminación del cierre perimetral de las islas en nivel 3 o 4 de alerta sanitaria, según ha confirmado el presidente de esta región, Ángel Víctor Torres. Para el Gobierno canario controlar los movimientos entre islas y limitar las reuniones es esencial para gestionar la pandemia. Torres ha aclaro respecto al cierre perimetral que no conlleva la prohibición de la salida y entrada de una isla sino la obligatoriedad de tener un test negativo.

El presidente canario ha recordado que no puede haber reuniones de más de diez personas en el mejor de los casos, si la isla está en el nivel de alerta uno. No se pueden producir grandes aglomeraciones, ha precisado Torres, quien ha insistido en la importancia de los cierres perimetrales, medida que cuenta con el visto bueno del Ministerio Fiscal y con el apoyo de votos particulares de TSJC.

El hecho de que el TS no se haya pronunciado aún alarga la incertidumbre dentro del caos jurídico que reina en España desde que el sábado pasado acabase el estado de alarma que ha estado en vigor durante meses.

Mientras, el TSJ de la Región de Murcia ha ratificado la limitación a máximo seis personas de las reuniones informales tanto en espacios públicos como privados decretada por el Gobierno murciano.

Ayuso quiere investigar Barajas

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en la rueda de prensa esta mañana, tras el primer consejo de Gobierno tras las elecciones del 4M, que propondrá al Grupo Parlamentario Popular que impulse una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para analizar el tránsito del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y su relación con la transmisión del Covid en esta región.