Aena baja en Bolsa tras fallar el Supremo a favor de las tiendas de los aeropuertos

Aena baja en Bolsa más del 3% en la mañana del lunes, tras una sentencia del Tribunal Supremo en la que se considera que las tiendas de los aeropuertos son concesiones y no alquileres. El hecho de que las tiendas de los aeropuertos sean concesiones y no establecimientos en régimen de alquiler tiene incidencia sobre la relación entre las dos partes y, en concreto, también sobre el impacto de la pandemia. La concesión implica "la transferencia al concesionario de un riesgo operacional en la explotación de dichas obras o servicios", ya que este asume un riesgo operacional "cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído", según la sentencia.

Desde el inicio de la pandemia Aena mantiene un contencioso con algunos de los establecimientos que operan en los aeropuertos a cuenta de los alquileres a pagar durante la pandemia. La sentencia del Supremo indica que estos comercios abonan una renta mínima garantizada anual, independientemente de los resultados de la actividad desarrollada. En una sentencia recogida por la agencia Efe, la sala de lo contencioso ha desestimado el recurso presentado por el gestor aeroportuario contra una resolución de la Audiencia.

Aena ha ofrecido a sus inquilinos una rebaja en los alquileres por la menor afluencia de clientes a los aeropuertos: una quita del 100% para los meses del primer estado de alarma (del 15 de marzo al 20 de junio de 2020) en la renta mínima garantizada que recibe Aena, y del 50% en los meses siguientes. Pero no solo en torno al 40% de las las tiendas han aceptado. A las que no han aceptado, entre las que se encuentran firmas con peso en el sector como Dufry, se les ha facturado la renta mínima garantizada en su totalidad.

Sentencia

El Supremo se remite a la directiva europea de concesión de servicios, que indica que "en el sector aeroportuario, estas actividades incluyen también servicios que se ofrecen a los pasajeros para contribuir al buen funcionamiento de las instalaciones y que se consideran normales en un aeropuerto eficaz y moderno, como comercios, servicios de restauración pública y aparcamientos".

Las tiendas de los aeropuertos, añade el Supremo, entran de lleno en la categoría de concesiones, un contrato a título oneroso celebrado por escrito en el que se confía la prestación y la gestión de servicios a uno o más operadores económicos.

No se trata de concesiones sobre bienes de dominio público aeroportuario que deban mutar a contratos de arrendamiento, como sostenía Aena aludiendo al decreto ley de 2010 de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Por el contrario, indica el Supremo, las tiendas, comercios y restaurantes de los aeropuertos están sujetos a un proceso de contratación efectuado en 2017, mediante licitación pública tras una resolución del Tribunal Administrativo Central.