Facebook lleva a Messenger e Instagram nuevas funciones y el audio ‘estilo’ Clubhouse

A pesar de no ser una red social con decenas de millones de usuarios, Clubhouse está marcando el paso de la competencia y tras Telegram con sus chats de voz infinitos, y Twitter con sus Spaces, es ahora Facebook la que intenta competir añadiendo a dos de sus plataformas más celebres funciones parecidas. Se trata de Messenger e Instagram.

Ha sido dentro de estas dos aplicaciones donde los de Mark Zuckerberg han comenzado a ofrecer la posibilidad de intercambiar mensajes de voz con otros usuarios a través de chats a las que nos podemos unir, o que podemos crear en calidad de anfitriones. Charlas (no en tiempo real) estilo podcasts donde pasamos el rato intercambiando ideas, opiniones y gustos, siempre con buen rollo y sin haters a la vista.

Bandeja de entrada, estados y más

De todas formas, a pesar de la llegada de ese Clubhouse de Facebook a sus apps, hay mucho más que también se estrena prácticamente al mismo tiempo. Es el caso de los estados, que es una forma de decirle a los demás cómo andamos para aceptar conversaciones o mensajes. Aquí podremos avisar a los que miran nuestro perfil si estamos conectados, offline o atareados, por lo que sería mejor que no nos molestasen.

Estados en los perfiles de Messenger. Facebook

Además, en el caso de nos guste enviar mensajes directos a otros perfiles (DM), también podremos saber si ya los han leído o no, al estilo WhatsApp con el doble check en gris o azul, por lo que así será más sencillo imaginar si esa persona a la que hemos escrito nos hace más o menos caso a la hora de responder. Y decimos imaginar porque una contestación tardía no siempre es señal de que no les interesemos. Incluso podría ser un signo de justo lo contrario...

Además de todo lo anterior, Facebook ha llevado a Messenger una función que tienen otras apps de mensajería y que consiste en poder archivar una conversación deslizando el dedo de un lado a otro de la pantalla. Es algo que tienen Telegram o WhatsApp y nos permite limpiar la lista de conversaciones para dejar solo las más importante, o activas, esas en las que a diario tenéis alertas, notificaciones y novedades. Además, y por si acaso no os ha bastado con celebrar el "May the fourth" de Star Wars del pasado 4 de mayo, Facebook ha introducido un tema centrado en la saga galáctica. Por si queréis llevar Messenger (sobre todo) teñido con ese aspecto galáctico de la creación de George Lucas.