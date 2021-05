Motivos y pautas para valorar si un autónomo necesita o no una gestoría

Los profesionales autónomos y empresarios al frente de pequeñas empresas tienen que realizar muchos trámites a lo largo del año. Además de las tareas propias de un autónomo con un negocio, deben presentar sus declaraciones, pagar sus impuestos, etc.

Y este año, con las ayudas y demás bonificaciones, las gestiones se multiplican. En Territorio Pyme entrevistamos a Ricardo Rodríguez, responsable de Gestorum, para que nos cuente de primera mano cómo un servicio como este puede resultar útil a un autónomo.

¿Por qué un autónomo o pequeño negocio necesita un servicio de gestoría?

Es muy importante para un autónomo o pyme poder centrarse en aquello que genera valor añadido a su negocio, y estar tranquilo que va a cumplir con sus obligaciones contables, fiscales y laborales. Esta tranquilidad solo se la puede dar una gestoría, y si además es una gestoría como Gestorum, 100% digitalizada, le permite optimizar su tiempo mucho mejor.

Son muchas las horas que estos colectivos dedican a la gestión comercial y operativa de sus empresas, y les ocupan toda su jornada laboral. No hay nada más tedioso que después de finalizar esas tareas, tener que encerrarte a gestionar administrativamente tu empresa. Un error en la contabilización, o en el pago de los seguros sociales, o efectuar una retención a un empleado de manera incorrecta, le puede generar problemas con la administración, con hacienda o con la seguridad social, o incluso con sus empleados, y eso solo tendría como resultado una bajada de atención a lo que realmente importa, gestionar su negocio, su empresa.

¿Cómo puede ayudarle?

En Gestorum decimos que somos como el médico de cabecera, monitorizamos de manera continua el estado de salud del autónomo y la empresa, y reflejamos correctamente los estados contables de tu compañía, con lo que es mucho más fácil tomar decisiones.

Ejemplos de que tipos de decisiones te ayudamos a tomar, cambios de estrategias empresariales, o adelantarse a posibles problemas de liquidez, optimización de gastos generales, presentación de manera impecable de todo tipo de informes económicos que el empresario pueda necesitar para la obtención de productos bancarios, en fin, tener esa tranquilidad de que las decisiones que se vayan a tomar se hagan en base a una realidad económica.

Pero, además, en una época como la que estamos viviendo, donde ayudas, ya vengan de créditos blandos, subvenciones, prorrateos en los pagos de impuestos, son anunciadas con muy poco tiempo, es imprescindible saber que estás al día en tu situación contable fiscal y labora, y saber que puedes solicitarlas en 24 horas, y que un equipo de profesionales, como los de Gestorum te van a ayudar a ello.

¿Qué aspectos puede pasar por alto un autónomo y le ayudaría a llevar una mejor gestión de su negocio con un servicio como el vuestro?

Muchos autónomos y pymes creen que la contabilidad es simplemente una obligación necesaria para poder presentar los impuestos, seguros sociales y obligaciones fiscales, en tiempo y forma.

En Gestorum pensamos, que una buena gestión contable, con unos informes económicos adaptados a las particularidades de cada tipo de negocio, va a permitir al empresario visualizar situaciones y tomar decisiones como por ejemplo, desechar líneas de negocio que no solo no le aportan beneficio económico sino que le cuesta dinero tenerlas abiertas, optimizar sus costes ya que nuestra gestoría al dar servicios a miles de clientes, tiene un amplio espectro de situaciones y puede ayudarle a elegir proveedores más económicos pero no por ello de menor calidad de servicios.

En definitiva, la administración publica no entra en si te has olvidado pagar un impuesto, o no lo has querido pagar, si lo has pagado incorrectamente por error o por omisión, al final te sanciona, y un autónomo o una pyme no puede permitirse el lujo de pagar sanciones por temas administrativos.

Este año en particular, en plena crisis del COVID, es muy importante que el gestor te informe de manera proactiva de tus puntos débiles, de como poder vencerlos, y no esperar a que el problema surja y luego ser reactivo para solucionarlo. En Gestorum somos proactivos, nos adelantamos al problema. Se abre ahora un periodo de llegada de ayudas, europeas, nacionales y autonómicas, y tu gestor debe tener conocimiento de la existencia de esta, de los requisitos que debe el empresario cumplir para poder solicitarla, y guiar a éste en el proceso de solicitud. En Gestorum al tener clientes de casi todos los sectores de actividad que hay en España, tenemos conocimiento de todas estas particularidades.

¿Por qué os enfocáis a autónomos y pymes? ¿En qué os diferenciáis de otro tipo de asesorías – gestorías?

En el mundo empresarial es muy importante tener un nicho de mercado muy determinado y especializarte en ello. Nos dimos cuenta de que los autónomos y las pymes eran los grandes olvidados en el mundo de las grandes gestorías, y que no podían acceder a ellas y a sus excelentes servicios debido al precio de éstas.

Las diferencias principales con otras gestorías que cubren el mismo nicho de mercado de nosotros son:

1. Somos Online, pero no por ello perdemos el servicio personalizado a cada cliente. El gestor que te acompaña y te ayuda es siempre el mismo, con nombre y apellidos.

2. Somos los más baratos, muy baratos. Nuestro sistema de trabajo nos permite dar un nivel de precios sin parangón en el mundo de las asesorías, con paquetes comerciales de “todo incluido”, sin sorpresas para nuestros clientes a final de mes.

3. La tecnología que utilizamos es propia, y 100% digitalizados, tanto en la central como en las herramientas que damos a nuestros clientes, y no cobramos por ella. El producto actual ya es posiblemente una de las mejores plataformas que hay en el mercado. Esto nos permite dar a nuestros clientes servicios de muchísimo valor añadido, como obtención de certificados digitales, somos centro autorizado para ello, creación de empresas en 48 horas, somos centro PAID, digitalización certificada por hacienda de las facturas emitidas y recibidas, evitando así que el cliente tenga que guardar los soportes físicos, portal del empleado, un programa de facturación gratuita con muchísimas posibilidades, presupuestos, proformas y facturación, sin límite de líneas de negocio, clientes o cualquier otra restricción.

4. Vamos a crecer mucho mas; Estamos inmersos en un proceso búsqueda y captación de capital, que utilizaremos al 100% en inversión publicitaria, para crecer hasta los 20.000 clientes recurrentes mensuales, en un plazo de 5 años. Este volumen que pretendemos alcanzar nos permitirá dar aún más servicios de valor como los que antes he comentado.

5. Somos gestores y asesores que se han dotado de herramientas tecnológicas para dar los servicios, no al revés, por lo tanto, llevamos en nuestro ADN la asesoría a autónomos y pymes. Otras plataformas de asesoría y gestoría online para pymes y autónomos surgen de un intento de diversificación de negocio, no como nosotros que es nuestro principal negocio.

6. Damos servicio a nivel nacional, incluidos los 2 archipiélagos, con lo que damos soluciones a aquellos clientes que tengan como clientes o proveedores, a empresas que residan en territorios autónomos con fiscalidades particulares.

En un momento como el que estamos viviendo, ¿cómo podéis ayudar a los pequeños negocios a que ahorren en impuestos o accedan a ayudas?

Lo he comentado anteriormente. Estamos viviendo en un momento convulso, quizás el más convulso de los últimos 50 años, y las administraciones, europeas, nacionales y autonómicas, se van a volcar en dar ayudas, pero estas son y serán finitas, y requerirán de mucha documentación y justificación de estas.

Nadie conoce mejor a nuestros clientes, además de ellos mismos, que nosotros, y somos capaces de hacer llegar la información de estas ayudas a cada uno de ellos prácticamente desde el momento que salen. La rapidez será imprescindible y nosotros, por nuestro modelo 100% y la capilaridad que tenemos en todo el territorio nacional, estamos perfectamente preparados para aumentar de manera significativa el grado de éxito para la obtención de estas ayudas.

Otra vía para mejorar la liquidez pasará por pagar los impuestos “estrictamente necesarios” y poder pagarlos de la manera más cómoda posible. Como la gestión de algunos impuestos está cedida a las Comunidades, es importante tener este conocimiento y visión global de todo el estado español, para dar respuestas a cada cliente muy personalizadas.