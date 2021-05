Ayuso percibe "un cambio de tendencia en España" pero es consciente del "voto prestado" recibido

La presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones y ganadora de las elecciones, Isabel Díaz Ayuso, ha percibido que "hay un cambio de tendencia en España" pero es "muy prudente" porque también es consciente de que cuenta con "mucho voto prestado" dado que lo que ha sucedido "ha trascendido las siglas del PP".

Así lo ha expresado en una entrevista en 'Cope', donde ha recalcado que tendrán que analizar "voto a voto qué ha pasado" porque la han votado desde todos los rincones de la Comunidad, "personas de todas las ideologías" y de todas las edades, especialmente muchos jóvenes. Para Ayuso, esta amplia mayoría debe servir "para ilusionar en muchos lugares donde no se veía alternativa a según qué políticas".

"Necesito saber qué ha pasado aquí, qué nos ha pedido la gente, y después ser conscientes de que tanta ilusión transmitida ahora se tiene que volcar, se tiene que ver recompensada con compromisos que he ido adquiriendo", ha dicho, al tiempo que ha puesto el foco en que ahora mismo hay "una pandemia dentro de otra". En este punto, ha indicado que eso es lo que le "pesa" porque puede ser "más libre para gestionarlo" pero no le sobran "días".

Por otra parte, preguntada por si ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los comicios, ha trasladado que no sabe nada de él desde Filomena pero que sí que intentó ponerse en contacto con ella ayer el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, pero no pudo localizarla por lo que le debe "una llamada". Sí habló con el candidato de Cs, Edmundo Bal.

Un gobierno "algo más pequeño"

Ayuso, formará un gobierno "algo más pequeño" que el que tenía de gestores con "principios políticos" e impulsará como primeras medidas las bajadas de impuestos y las ayudas a las personas "que se han quedado descolgadas" con la crisis del coronavirus.

"Ahora lo que merece Madrid son dos años de recuperación y para eso no solo hay gente buena en el PP, aunque si es cierto que nuestra cantera es la que ha tenido más experiencia porque llevamos muchos años aquí al frente", ha apostillado. Para Ayuso, los miembros de su gobierno deben tener una parte "muy técnica", sobre todo en la Consejería de Sanidad, "en los segundos y terceros puestos", pero cree que los políticos deben tener "algo más, un trasfondo, y saber por qué están haciendo las cosas". Esta es, a su parecer, "la única manera de no incurrir en incoherencias y hacer que todo un proyecto case y tenga una solvencia".

Posteriormente, en una entrevista en 'Onda Cero', ha precisado que su intención es pasar, tal y como se había comprometido, de 13 a 10 consejerías y hacer "algunos cambios" pero "no grandes". "Estas últimas decisiones las he de pensar ahora. Además, hay que tener en cuenta que además de formar gobierno, tengo que formar Mesa de la Asamblea, nuevos senadores, así que son muchos nombramientos los que tienen que hacer", ha dicho.

Por otor lado, Ayuso, no ha descartado este miércoles optar a presidir el PP de Madrid aunque ha trasladado que aún no lo ha decidido. "Es mi casa. He nacido políticamente en ella. He recorrido prácticamente toda la Comunidad, todas las sedes, porque siempre trabaje desde la base. Evidentemente, uno no reniega de su casa", ha declarado.

Ayuso ha indicado que no está en eso ahora mismo porque estaba centrada en que se cerrasen las urnas y ahora en ver quién la ha votado y por qué. Según ha expresado, ese es su orden de prioridades y cuando decidan convocar el Congreso regional, ya decidirán que harán. La dirigente madrileña ha reconocido que este es un debate "que siempre sobrevuela a la organización" pero ahora le toca a la Dirección Nacional decidir "los tiempos" sobre su celebración.