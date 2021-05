Europa abre la puerta a la llegada de turistas vacunados de fuera de la UE

La Comisión Europea (CE) propuso este lunes que los Estados miembros alivien las restricciones sanitarias para los viajeros no esenciales que entren en la Unión Europea, a tenor del "progreso de las campañas de vacunación" y habilitar un "freno de emergencia" para nuevas variantes del coronavirus. El Ejecutivo comunitario aboda por "permitir la entrada a la UE por motivos no esenciales no sólo a todas las personas procedentes de países con una buena situación epidemiológica, sino también a todas las personas que hayan recibido la última dosis recomendada de una vacuna autorizada por la UE", indicó la Comisión en un comunicado. "Esto podría extenderse a las vacunas que hayan completado el proceso de inclusión en la lista de usos de emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", agrega la CE en un comunicado al que tuvo acceso Efe.

Serán los estados miembros representados en el Consejo de la UE los que asumirán las decisiones sobre sus fronteras durante la pandemia, aunque la Comisión puede limitar la libertad de movimientos que garantizan los tratados de la UE. La maxima autoridad europea quiere que los Estados miembros permitan entrar en la UE a "aquellas personas que hayan recibido, al menos 14 días antes de la llegada, la última dosis recomendada de una vacuna que haya recibido la autorización" de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Jannsen"Esto debería facilitarse una vez que el Certificado Verde Digital entre en funcionamiento. Para ello los viajeros deberían poder demostrar su estado de vacunación con un certificado verde digital emitido por los Estados miembros de forma individual o con otro certificado reconocido como equivalente", sostiene.

Bruselas agrega que "si los Estados miembros deciden renunciar a los requisitos para presentar una prueba de PCR negativa y/o someterse a cuarentena para las personas vacunadas en su territorio, también deben renunciar a tales requisitos para los viajeros vacunados de fuera de la UE". En cuanto a los niños que están excluidos de la vacunación, la Comisión sugiere que "deben poder viajar con sus padres vacunados si tienen una prueba de PCR COVID-19 negativa tomada como mínimo 72 horas antes de la zona de llegada" y añade que, en estos casos, los Estados miembros podrían "exigir pruebas adicionales después de la llegada".

La propuesta de la Comisión debería de ser analizada el próximo 4 de mayo por los países a nivel técnico y debatida a continuación por los embajadores de los países de la UE ante la CE.