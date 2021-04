Nuevo Amazon Tablet Fire HD 10: marcos más delgados, mejores especificaciones y una versión para niños

La estrategia de Amazon con las tablets siempre ha sido de lo más curiosa porque, a diferencia de otros mercados donde se mete de hoz y coz con la intención de liderarlos, en este de las tablets tiene un perfil bajo donde pone a la venta dispositivos con un hardware muy limitado, que no acompaña a los tiempos ,pero que son perfectos para su ecosistema de apps, minijuegos, servicios de vídeo y música, y libros.

Amazon renueva hoy su gama de tablet con nuevos modelos de Fire HD 10 y opciones renovadas para niños.

La Amazon Tablet Fire HD 10, de 149,99 euros, tiene ahora un aspecto mucho más acorde con lo que se espera de una tableta moderna, con un diseño más fino y biseles reducidos en los cuatro lados. La memoria RAM se ha incrementado en un 50 por ciento hasta los 3 GB, y Amazon dice que la pantalla de 1080p es más brillante que antes. Funciona con lo que Amazon describe como un "potente procesador octa-core", aunque no está claro qué mejora -si es que hay alguna- representa respecto al chip octa-core de 2Ghz que no nos impresionó en el último modelo.

Hablando de rendimiento, Amazon también presenta su "tableta de 10 pulgadas más potente", la Fire HD 10 Plus. Este modelo tiene 4 GB de RAM, un acabado suave al tacto y carga inalámbrica, aunque de nuevo Amazon no da detalles sobre el procesador. Al igual que la Fire HD 8 Plus, hay una base de carga inalámbrica opcional hecha por Amazon, esta vez fabricada por Anker. La HD 10 Plus cuesta 30 dólares más que el modelo que no es Plus, 179,99 euros. Las nuevas tablets de Amazon comenzarán a enviarse el 26 de mayo en España.

También una nueva versión Kids pero solo en EEUU

En cuanto a la línea infantil, Amazon presenta una nueva gama de tablets llamada Fire Kids Pro, aunque esta solo se venderá en EEUU por el momento. Disponible en versiones de 7 pulgadas (99,99 dólares), 8 pulgadas (139,99 dólares) y 10 pulgadas (199,99 dólares).

Amazon dice que la pantalla de inicio de la Kids Pro "se ve y se siente más como una tableta 'adulta'", y el navegador tiene una opción para proporcionar acceso a la web "abierto pero filtrado", con los padres capaces de bloquear o permitir sitios específicos. También hay una tienda de aplicaciones en la que los niños pueden solicitar descargas de aplicaciones que los padres pueden aprobar más tarde, y las tabletas vienen con un año de servicio Kids+ de Amazon para contenidos educativos y de entretenimiento.