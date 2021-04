Un nuevo ‘bug’ en Facebook expone los datos personales de millones de usuarios

No hace ni prácticamente un mes que conocimos la filtración en internet de los datos de más de 500 millones de usuarios de Facebook, 11 de ellos en España, que vuelven a temblar los cimientos del gigante de Menlo Park con las revelaciones de un investigador que desvela un importante fallo de seguridad que podría poner en peligro, otra vez, toneladas de información de usuarios de la red social.

Se trata de un vídeo que comenzó a circular el martes pasado, obra de investigador, y en el que demostraba cómo gracias a una herramienta llamada Facebook Email Search 1.0, era posiible vincular cuentas con hasta cinco millones de direcciones de correo electrónico al día. Algo que supondría una evidente ayuda a quienes desean conocer los vínculos que existen entre un dato y nuestra pertenencia a la red social.

Facebook no lo considera crítico

Aunque desde la red social se han pronunciado afirmando que no consideran el uso de esa herramienta, y la supuesta falla, un problema "importante", aunque tomarán medidas. Desde el propio vídeo puede escucharse en un momento cómo el investigador afirma que "estoy obteniendo una cantidad significativa de resultados [...] He gastado tal vez $10 para comprar unas 200 cuentas de Facebook. Y en tres minutos, me las arreglé para hacer esto para 6.000 cuentas [de correo electrónico]".

Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. AFP

Según la compañía, entienden que "parece que cerramos por error este informe de recompensas de errores antes de enviarlo al equipo apropiado. Apreciamos que el investigador comparta la información y estamos tomando medidas iniciales para mitigar este problema mientras hacemos un seguimiento para comprender mejor su recomendaciones".

El propio investigador ha hecho hincapié en que "ésta es esencialmente la misma vulnerabilidad" que ya reportó hace un tiempo y que desde la red social deberían haber considerado para evitar filtraciones. Así que, según cree, y "por alguna razón, a pesar de que yo le demostré esto a Facebook y se lo hice saber, me dijeron directamente que no tomarían medidas para corregirlo". Detrás de estas palabras se podría encontrar, obviamente, la sospecha de que "agujeros" así, sean los utilizados para que empresas recopilen nuestros datos de forma prácticamente indiscriminada (pagando).

Hay que recordar que la red social ha sido criticada en el pasado, no solo por facilitar la forma de que las empresas recopilen nuestros datos de forma masiva, sino por incidir siempre en que estas prácticas no representan un riesgo para sus usuarios. Según informan algunos medios, un correo enviado ¿anónimamente? desde Facebook a un periodista holandés de DataNews, desvelaba los argumentos que se usaban desde la compañía para instruir a sus profesionales de relaciones públicas: "enmarquen esto como un problema amplio de la industria y normalicen el hecho de que esta actividad ocurre con regularidad".