España tiene por delante la mayor consolidación fiscal de toda Europa

Mejora este año. “El hecho de que no tengamos una senda de estabilidad no significa que este Gobierno no esté comprometido con la consolidación fiscal”, que es “imprescindible para la sostenibilidad de las finanzas públicas”, defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, recordando que el Presupuesto General prevé “una pendiente descendiente” en términos de déficit para este mismo año. Aunque esta mejora se fía, básicamente, al rebote del PIB tras el descalabro de 2020, Montero recordó que el año que viene se abordará una revisión integral del sistema tributario.

Sociedades. Siendo la reforma del impuesto de sociedades una de las prioridades de Hacienda, en la senda de fijación de un tipo mínimo global promovido por la Casa Blanca de Joe Biden, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) aseveró ayer que las empresas españolas ya soportan una fuerte presión fiscal y abonan un tipo efectivo de entre el 21,5% al 22,6%, estiman, frente al tipo nominal de partida del 25%, uno de los más altos de los países del entorno dicen.

Biden y la riqueza. Por su parte, Biden estudia subir impuestos sobre la riqueza, según avanzó Reuters.