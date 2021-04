LG lanza en España su primer televisor enrollable aún precio que impresiona

Hace algo unos años conocíamos el primer televisor enrollable del mercado, creado por LG, uno de los principales y más innovadores fabricantes de televisores del mundo. Pues bien, ahora la marca ha lanzado este televisor comercialmente en España, por lo que sería posible adquirirlo en un futuro próximo.

Si miramos un poco atrás, el concepto de este televisor fue anunciado en el CES del 2019. El LG Signature OLED R es un televisor futurista con una pantalla OLED enrollable que permitía ocultar todo el monitor en una pequeña base y desplegarlo al completo cuando se quisiera usar.

LG lanza en España su primer televisor flexible aún precio que impresiona

La LG Signature OLED R introduce un panel OLED flexible de 65 pulgadas creada a partir de una sola lámina de vidrio, con píxeles autoiluminados y un control de atenuación independiente para ofrecer una calidad de imagen profunda y real.

La pantalla está enrollada en una base similar a una barra de sonido. Si no estamos viendo la tele podemos esconderla para que no ocupe espacio y si queremos verla podemos hacerlo en tres formatos: Full View (completamente desplegada), Line View (se despliega un tercio de la pantalla) y Zero View (completamente plegado).

Cuenta con una calidad de visión 4K, además, estaba dotada de VRR a través de HDMI 2.1 y ofrecía sonido Dolby Atmos con 100W distribuidos en 4 altavoces. También cuenta con AirPlay 2 y HomeKit, dos aplicaciones que enriquecen las funciones del televisor y, asimismo, cuenta con una gran variedad de asistentes activados por voz.

El LG Signature OLED R se fabricará por encargo de manera individual

Esta peculiar Smart TV no se venderá de forma masiva en las grandes superficies, sino que será un producto que requerirá de una reserva previa tras la que LG fabricará bajo pedido el monitor para cada comprador durante un periodo de 4 meses. Para ello, habrá que contactar con un representante de la marca y esperar cuatro meses a que se fabrique.

Su precio es uno de los puntos en donde más destaca

Los países en los que está disponible la opción de consulta para su compra son Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Israel, Italia, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Arabia Saudita, España, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Estados Unidos.

Su precio, es uno de sus puntos más polémicos, y es que los clientes que quieran hacerse con esta exclusiva televisión deberán desembolsar para reservarla la llamativa cifra de 99.999 euros.