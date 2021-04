BBVA se lanza al negocio de grandes patrimonios de las familias empresarias españolas

El negocio de la banca de grandes patrimonios es uno de los más rentables del sector y en el que están apostando los principales bancos españoles, aunque la competencia es tan feroz como en el resto de los negocios del sistema financiero. Ahora es BBVA el banco que pretende fortalecerse en la gestión de grandes patrimonios, aquellos que superan los dos millones de euros.

Así, BBVA Banca Privada, la división de banca para ricos, acaba de lanzar en España un programa destinado a las familias empresarias españolas, un servicio exclusivo de asesoramiento y acompañamiento para este segmento de clientes con patrimonios que van desde los dos millones de euros mínimo, incluidos en BBVA Patrimonios, a si superan los cinco millones pasan a Open Management.

El banco explica que este programa “es pionero porque se centra en los retos a los que se enfrenta una familia empresaria”.

El proyecto ofrece un conjunto de servicios exclusivos que refuerzan la oferta de valor para los clientes de BBVA Patrimonios, la unidad de altos patrimonios de la entidad que preside Carlos Torres. BBVA Patrimonios atiende en España a clientes con más de dos millones de euros de patrimonio. La unidad gestiona en la actualidad 18.000 millones de euros.

El nuevo Programa Familias Empresarias incluye 10 líneas de actuación en España, destinadas a las familias dueñas de empresas que trabajan con la entidad. Entre otros, ofrece servicios de gestión de patrimonios, análisis de mercado, soluciones de inversión exclusivas, planificación patrimonial, banca de inversión y asesoramiento en arte.

“El objetivo de este plan es establecer una relación de largo plazo con el cliente, su familia y con las futuras generaciones. Acompañamos a las familias para entender sus necesidades, sus retos y obtener el máximo rendimiento para su patrimonio“, señala Jorge Gordo, director de banca privada de BBVA España.

El objetivo es vincular al empresario y a sus futuras generaciones

El programa apuesta por la formación y el asesoramiento estratégico, lo que refuerza el compromiso de BBVA para mejorar la oferta no financiera para los clientes de esta unidad de BBVA Patrimonios. Por ello, la entidad ha firmado una alianza estratégica con el IE Center for Families in Business, que cuenta con más de una década de experiencia investigadora en el campo de las familias empresarias.

“Cuando se dirige una empresa familiar hay que aprender a lidiar con muchos retos financieros y no financieros. En BBVA queremos ser los banqueros privados de referencia para los empresarios y sus familias. Nuestra fortaleza financiera nos permite ofrecer confianza, una relación a largo plazo y el asesoramiento integral para nuestros clientes”, asegura Paloma Piqueras, directora de BBVA Asset Management & Global Wealth.

La alianza con el IE permitirá a BBVA ofrecer Family Journey, un servicio de asesoramiento estratégico para familias empresarias. Existen momentos críticos en el recorrido de una familia empresaria que requieren de una reflexión profunda para seguir creando valor para el negocio, preservar la unidad familiar, el legado y el patrimonio a lo largo de las generaciones, explican desde la entidad financiera.



Cursos exclusivos

El acuerdo incluye cursos exclusivos para las segundas generaciones familiares, cursos de formación especializados para los banqueros, investigación sobre los retos de las familias empresarias y organización de eventos exclusivos de networking.

En el IE Center for Families in Business nos apoyamos en familias referentes en todo lo que hacemos. Buscamos identificar mejores prácticas internacionales para enriquecer nuestra investigación y trasladarlas a nuestros alumnos, a las familias con las cuales interactuamos, a nuestros socios y a la sociedad en general. Nuestra investigación se apoya en el análisis riguroso y sistemático de datos, así como de casos de estudio de familias referentes. Confiamos en que toda esta experiencia contribuya a aportar valor al Programa Familias Empresarias y a los clientes de BBVA Patrimonios”, explica Carlos Mas, presidente del IE Center for Families in Business.

La unidad BBVA Global Wealth coordina el Programa Familias Empresarias a nivel global y a lo largo de los próximos meses pretende extender el programa a otras bancas privadas del grupo BBVA en los países en los que opera.

Para atender a los clientes de banca privada el banco cuenta en España con 558 banqueros, un 3,5% más que en 2019, pero su objetivo es seguir incrementando el número. BBVA cuenta con 180 puntos de venta de esta división de grandes patrimonios en toda España.