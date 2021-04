Cuatro regalos tecnológicos para el Día de la Madre que estás a tiempo de comprar

El próximo 2 de mayo se celebra el Día de la Madre y, como manda la tradición, toca agasajar a una de las personas más importantes de nuestra vida con todo tipo de felicitaciones, muestras de cariño y, también, algún que otro regalito. Un detallito que le ayude a disfrutar de sus aficiones ganando tiempo libre a su actividad diaria. Leer, escuchar música, la radio, pasear, hacer deporte... lo que sea. Por eso, os traemos cuatro alternativas tecnológicas que todavía estáis a tiempo de comprar.

Altavoz inalámbrico con mucho estilo

Altavoz inalámbrico Saint Laurent. Saint Laurent.

Se trata del Lexon Mino Mini Speaker, firmado por la marca Saint Laurent en un modelo exclusivo que rezuma estilo y elegancia por los cuatro costados. Podéis comprarlo en ese color oro o en negro y tiene un tamaño realmente reducido de solo 3,47cm tanto de ancho como de alto. Gracias a su conexión bluetooth, tu madre podrá utilizarlo con el móvil para escuchar música, la radio o ver su serie preferida sin necesidad de moverlo del lugar donde lo ponga. Eso sí, se trata de un modelo portátil, que se puede llevar a cualquier parte y cuenta con una batería que le imprimirá varias horas de uso ininterrumpido. Su precio es de 55 euros.

Un reloj para vestir y medir la actividad

Huawei Fit, smartwatch. Huawei

El Huawei Watch Fit es, seguramente, uno de los que más estilo tienen en el mercado, sobre todo su variante "Elegant", que va a pegar como anillo al dedo con los outfit que utiliza tu madre. Cuenta con una pantalla de 1,64 pulgadas en orientación vertical, esferas modificables con decenas de diseños y el acceso directo a todas las aplicaciones que tenga instaladas en el teléfono. Ofrece monitorización para más de 96 modos de entrenamiento, así como control de sueño para vigilar lo bien que descansa e incluso informes diarios de salud. Si estáis interesados en regalarle este smartwatch, podéis adquirirlo por un precio de 129 euros. Aunque si preferís la versión "Active" os saldrá algo más económico, por 89.

Auriculares para dormir y hacer deporte

Auriculares inalámbricos para dormir o hacer deporte. Navly

Los auriculares son uno de esos productos que nos gustan a todos ya que nos permiten llevarnos la música a otra parte, fácilmente. Y nuestras madres no van a ser una excepción. Así que si estás buscando una alternativa que pueda utilizar en la cama, antes de dormir, o para esas tardes de entrenamiento o paseo (en chándal) por la calle, este ingenio de Navly, que adopta la forma de una cinta para el pelo, seguro que os encaja a la perfección. Os costará solo 24,99 euros y se adapta de maravilla para reproducir cualquier contenido desde nuestro smartphone, tablet y ordenador.

El robot que regala tiempo libre

Y por último un regalo perfecto tanto para el Día del Padre como de la Madre. Un aparato que no da guerra, se mueve solo y, lo mejor de todo, será capaz de generar muchísimo tiempo libre para leer un rato, ver una película o una serie, o hacer ejercicio en casa mientras el robot no solo barre y quita la suciedad, sino que en el caso de este Roborock S7 también friega. Eso sí, no utiliza el tradicional cubo con agua y fregona, sino una tecnología sónica capaz de frotar el suelo 3.000 veces por minuto. Eso hace que, tras su paso, no solo queden las superficies más limpias, sino que brillen y no queden restos de suciedad de esa que se agarra y no hay forma de eliminar.

Robot aspirador Roborock S7. Roborock

Este Roborock S7 viene equipado con un pequeño depósito electrónico de agua de 300 ml., limpia los suelos en profundidad y de forma efectiva, por lo que de una pasada hace dos trabajos en uno. La mopa inteligente es capaz de elevarse cuando detecta una alfombra para iniciar el programa de aspirado y volver a bajar cuando regresa a un suelo liso. Tiene, también, todas las ventajas de un funcionamiento inteligente con detección de obstáculos y programas predefinidos para maximizar cada pasada. Si queréis regalárselo, podéis comprar este Roborock S7 por un precio de 547 euros.