Finetwork se acerca a las 650.000 líneas en España con sus tarifas agresivas

La empresa no descarta una salida a Bolsa

La compañía tiene como accionista mayoritario al empresario de Elda Pascual Pérez, y cuenta con otros inversores minoritarios. Finetwork no tiene ningún partner “potente”, si bien no descarta en un futuro la posible entrada de un fondo. Manuel Hernández indica que, si la entrada ayuda en el roadmap de crecimiento, la empresa lo miraría con buenos ojos, aunque tampoco descarta una posible salida a Bolsa. “Tenemos un plan de crecimiento ambicioso a largo plazo, no un plan a corto para que nos compren”.

La teleco busca asegurar el crecimiento orgánico, aunque también se plantea opciones para crecer de forma inorgánica. “Estamos estudiando alguna operación”, destaca su consejero delegado, quien añade que la situación financiera de la compañía es muy sana, prácticamente sin deuda, lo que facilitaría recurrir a apalancamiento, si fuera necesario para mantener el crecimiento.