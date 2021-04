Zardoya Otis gana 33 millones en el primer trimestre, un 1,4% más

Zardoya Otis obtuvo un beneficio neto de 33 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que representa un aumento del 1,4% respecto al mismo periodo del año pasado, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Entre enero y marzo de este año, según ha resaltado la compañía, se siguen observando los efectos positivos del plan de crecimiento y mejora de la productividad iniciados en los últimos años lo que ha permitido mantener y mejorar el resultado bruto de explotación (Ebitda) en comparación con el mismo periodo del año 2020.



En concreto, la compañía situó el Ebitda al cierre del primer trimestre de 2021 en 51,2 millones de euros, cifra superior en un 0,7% a la obtenida en el primer trimestre de 2020.



La compañía ha precisado que las cifras de Ebitda a cierre del primer trimestre, tanto de 2021 como de 2020, reflejan el impacto derivado de la aplicación de la 'NIIF-16 Arrendamientos', que introduce el requerimiento de reflejar en el balance de las sociedades los activos arrendados afectos a la actividad.



Dicha aplicación la ha realizado el grupo desde el 1 de diciembre de 2019, si bien no ha reexpresado las cifras comparativas para el ejercicio financiero finalizado el 30 de noviembre de 2019, como se permite bajo las disposiciones transitorias específicas de la norma.



Entre enero y marzo, la cifra total de ventas consolidadas del primer trimestre de 2021 ascendió a 197,1 millones de euros, frente a los 199,4 millones de euros del primer trimestre de 2020, lo que supone una disminución del 1,2%, principalmente debido a los efectos del Covid-19.



En el primer trimestre de 2021, el importe de los contratos recibidos de modernizaciones, nuevas instalaciones y exportaciones, tanto en nuevas edificaciones como en edificios existentes y naval, es de 76,7 millones de euros, lo que representa una disminución del 22,4% sobre el mismo

periodo del año 2020.



La cartera de pedidos pendiente de ejecutar al final del primer trimestre de 2021 se sitúa en 175 millones de euros, lo que respecto del mismo periodo del año anterior representa una disminución del 10,6%.



Estas disminuciones, según la firma, se han debido principalmente al efecto de la pandemia, no declarada aún al cierre del primer trimestre de 2020, y en general a un destacado comportamiento de los pedidos durante el periodo anterior en la mayoría de actividades, incluyendo contratación

proveniente del sector naval.



No obstante, la firma ha señalado que la bajada en las cifras a cierre del primer trimestre de 2021, tanto los pedidos recibidos como la obra pendiente de ejecutar, se sitúan en niveles por encima de aquellos obtenidos en el primer trimestre de 2019.