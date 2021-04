Seguro que en alguna ocasión os habéis preguntado que por qué a alguien no se le ocurrió poner una pantalla enorme en el manillar de las bicicletas estáticas domésticas para aprovechar esos minutos de ejercicio para ver una serie o, mejor aún, seguir las órdenes de un entrenador personal que nos guía en una clase por videoconferencia.

Pues imagina una bicicleta estática conectada que no exista simplemente para venderte una plataforma de suscripción a clases. ¿Y si, en lugar de eso, pudieras utilizar su pantalla táctil de 24 pulgadas como una forma de hacer que tu tiempo de televisión y de juego sea un poco menos sedentario? Esa es la idea que hay detrás de la Playpulse One, una bicicleta de spinning inteligente que te permitirá ver Netflix o jugar, en lugar de seguir a un pretencioso instructor de gimnasio.

Esta bicicleta estática inteligente te permite elegir entre clases de entrenamiento y Netflix

La característica más interesante es la posibilidad de ver la televisión en esa pantalla de 24 pulgadas mientras se pedalea, que puede vincularse a un objetivo de fitness. Si no mantienes el ritmo, la pantalla se oscurecerá hasta que vuelvas a acelerar. Asimismo, en el momento del lanzamiento se puede jugar a uno de los cuatro juegos, que incluyen batallas de tanques, coches de choque y carreras callejeras, con el pedaleo como mecánica clave. Se dice que habrá más títulos después del lanzamiento.

Bicicleta estática inteligente PlayPause

Además, se pueden establecer objetivos de fitness a largo plazo, como recorrer la Ruta 66 en bicicleta o ir de París a Londres, y seguirlos en la aplicación. Por supuesto, también hay un servicio de suscripción -19,99 dólares al mes después de los primeros seis mes - que te venderá el grupo habitual de clases, pero pedalear hasta Netflix parece una propuesta mucho más atractiva.

La bicicleta en sí tiene un aspecto diferente a las convencionales, con un diseño más vertical y una posición de asiento más confortable. En lugar de ir encorvado hacia delante, se conduce más bien como una "bicicleta de usuario", lo que permite disfrutar mejor del contenido que se está viendo. El manillar dividido tiene una palanca para el pulgar en el lado izquierdo, con cuatro botones de acción encajados en el derecho, así como sensores de frecuencia cardíaca montados en el puño.

Precio y disponibilidad

Playpulse One ya se encuentra en el mercado, podrá reservarse por 1.199 dólares en EE.UU. De momento no sabemos si llegará a España. Si estáis interesados, podéis reservar Playpulse One desde su web oficial.