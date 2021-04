pXcycle, la mountain bike urbana, y eléctrica, ‘más potente’ del mercado

Las bicicletas eléctricas se han convertido en uno de los objetos más tentadores de los últimos años, sobre todo para aquellas almas perezosas que no quieren dejarse la piel en cada pedalada y no les importa que el motor eléctrico les eche una mano. Eso sí, ese éxito ha provocado que la cantidad de alternativas disponibles se dispare por lo que está difícil elegir el modelo concreto que mejor se adapte a nuestras necesidades.

pXcycle, mountain bike y bici urbana. Gunther Nuissl

Y en el caso de esta eBike que os traemos hoy, tiene dos claras ventajas que sobresalen por encima de las demás, lo que la lleva a situarse estratégicamente frente a la competencia, como es su versatilidad y, por otro, su potencia y autonomía de uso. Algo que la ha permitido completar sin problemas su fase de crowdfunding para llegar sobradamente a los objetivos económicos que se había marcado su creador.

pXcycle, mountain bike y bici urbana. Gunther Nuissl

¿Carretera, montaña o ciudad?

Esta bicicleta nace de la exigencia de algunos usuarios por tener en sus manos una bicicleta eléctrica que les pueda servir prácticamente para cualquier escenario. Si quieren ir al campo y subir o bajar montículos empinados podrán usar esta pXcycle ya que está preparada gracias a un chasis que resistirá todos los embates, unas ruedas a juego con el terreno que vamos a pisar y un sistema de amortiguación muy competente.

pXcycle, mountain bike y bici urbana. Gunther Nuissl

Ahora bien, si no queremos tantas aventuras, esta pXcycle también podrá recorrer las calles de la ciudad con la misma suavidad y potencia, además de permitirnos llevar encima cualquier objeto que tengamos que transportar. Para ello se sirve de dos superficies tanto en la parte posterior como en la frontal, donde será posible instalar accesorios como cestas, etc. Según su creador, Gunther Nuissl "¿por qué no combinar lo mejor de ambos mundos para que, al igual que todos esperamos de nuestro moderno utilitario deportivo, obtengamos una robusta capacidad todoterreno combinada con una potencia y un manejo suaves a alta velocidad?".

Esta bicicleta instala un motor de 250w (en su modelo estándar) que le permite alcanzar los 45 km/h., lo que no está nada mal, aunque es la batería la que sobresale con una cifra que llega a superar los 160 kilómetros de autonomía con el pack más alto de la gama. Algo que la sitúa de manera clara entre los modelos más rápidos y resistentes. Por si fuera poco, viene equipada con una pantalla LCD donde podremos ver la velocidad, comprobar el régimen de la marcha (ayuda o no al pedaleo y en qué nivel), etc. Si queréis reservar una, con fecha de envío para septiembre de este año, podéis hacerlo a través de Indiegogo con un descuento del 45% a un precio de 1.612 euros.