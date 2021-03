Ryuger Eidolon BR-RTS, la bicicleta de fibra de carbono convertida en arte

Las bicicletas eléctricas se han convertido, prácticamente, en el estándar ahora mismo y no hay usuario que vaya a adquirir una nueva para hacer deporte que no se plantee la posibilidad de contar con alguna que otra ayudita al pedaleo. Para esos momentos en los que, o no tenemos demasiadas ganas de ser como Induráin, o el terreno se pone especialmente arisco.

Sea como fuere, al calor de esa revolución eléctrica estamos viendo modelos cada más sorprendentes, y esta Eidolon BR-RTS de Ryuger es una de ellas. Sobre todo por la calidad de sus componentes y por el extraordinario diseño que tiene y que le confiere un aspecto increíblemente bonito. Como siempre, es cuestión de gustos, pero en este caso tanto el apartado artístico como el técnico parecen ir de la mano.

Ligera y ya en producción

Ha sido la propia empresa la que ha compartido en sus perfiles sociales la noticia de que esta Eidolon BR-RTS ha comenzado su producción, para todos aquellos usuarios que la dieron soporte durante su campaña de crowdfunding. Así, esta bicicleta eléctrica llegará al mercado con un cuerpo fabricado íntegramente con fibra de carbono, lo que la hace especialmente resistente y ligera al mismo tiempo.

Este modelo llegará con un motor Shimano Steps E8000 de 250W limitado a un tope de velocidad de 25 km/h. Recordad que en el caso de Europa, ese es el máximo que pueden poner a la venta los fabricantes, aunque en algunos casos esos motores estén preparados para ofrecer mejores números. Como os decimos, su cuerpo es completamente de fibra de carbono y monta un asiento ajustable en altura e inclinación.

Las ruedas, tanto la delantera como la trasera, son Maxxis Hookworm 29x2,5, la bici cuenta con una pantalla en el manillar, también de Simano, que nos señala la velocidad a la que circulamos, el estado de la batería y el régimen de marcha que llevamos, con indicaciones en el caso de que la bici nos esté echando una mano a la hora de pedalear (tenemos hasta tres modos). Es más, todo el cuerpo de la Eidolon BR-RTS está blindado contra líquidos para evitar daños en sus componentes eléctricos, por lo que podremos mojarla sin miedo a provocar daños. La batería, por último, también es de la marca Simano y cuenta con una potencia de 504Wh. Por último, podremos adquirir un accesorio que fija una botella para llevar agua anclada al asiento. Como os decimos, ya está en producción y próximamente comenzará a llegar a sus compradores.