WhatsApp permitirá de forma oficial pasar el historial de conversaciones entre Android y iPhone

Seguro que te ha ocurrido que te has comprado un iPhone o un smartphone Android y te diste con la sorpresa de que no se pueden pasar tus conversaciones de WhatsApp desde un dispositivo al otro. Para muchos, conservar las conversaciones de WhatsApp es importante. Ya sea por temas de trabajo o porque queramos tener esas líneas que compartimos con los seres queridos. Sin embargo, cuando cambiamos de móvil, las conversaciones no se vienen con nosotros de forma automática.

Pasar las conversaciones de WhatsApp de Android a iPhone, y viceversa ha sido una odisea para todos los usuarios que lo intentaban, tanto, que solo existen un par de plataformas de pago que te ayudan a conseguirlo a través de versiones modificadas.

Ahora todo esto va a cambiar, porque WhatsApp va a prohibir el uso de estas plataforma y a cambio va a ofrecer a todos los usuarios de iOS y Android la posibilidad de pasar su historial de chats de un sistema operativo a otro de forma oficial. Te lo contamos.

WhatsApp permitirá de forma oficial pasar conversaciones entre Android y iPhone

WhatsApp permitirá de forma oficial pasar conversaciones entre Android y iPhone Wabetainfo

Hoy nos enteramos gracias a WABetaInfo, que, en una próxima actualización, WhatsApp permitirá pasar nuestro historial de chat de WhatsApp para iOS a WhatsApp para Android, y viceversa. Esta futura función será toda una novedad y un paso gigante para la plataforma que han visto como sus usuarios se llevaban en múltiples ocasiones la sorpresa al cambiar de sistema operativo móvil. Ahora gracias a esta novedad por fín podrán cambiar de un sistema a otro sin perder ninguna de sus conversaciones.

Cuando el usuario intenta vincular un dispositivo que tiene un sistema operativo diferente a su cuenta de WhatsApp, siempre es necesario actualizar a la última actualización de WhatsApp disponible en la App Store o TestFlight, para evitar cualquier error de compatibilidad con la versión de Android.

¿Cuándo estará disponible esta actualización?

Desafortunadamente, no hay una fecha disponible para el lanzamiento, habrá que estar atentos para descubrir más funciones y nuevos anuncios sobre esta esperada nueva función.

La odisea de cambiar de sistema operativo lleva ocurriendo muchos años

Siempre ha ocurrido que entre dispositivos del mismo sistema operativo, era más sencillo gracias a las copias de seguridad. Sin embargo, cuando queríamos cambiar de Android a iOS y viceversa, el proceso se complicaba bastante, ya que cada uno vuelca las copias de seguridad dentro de su propio servidor. En el caso de Android, en Drive y en el caso de los iPhone, en iCloud.

La única manera de poder mantener todos los archivos en el cambio de móvil es a través de un software de terceros y es ahí donde entraban en escena las versiones modificadas que tanto recelo le causan a la WhatsApp, ya que se escapan del control de la compañía y podrían afectar al usuario.