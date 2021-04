Francia logra un acuerdo con Bruselas sobre una nueva ayuda a Air France

El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, indicó este domingo que ha logrado un acuerdo de principio con la Comisión Europea sobre una nueva ayuda financiera a la aerolínea

Air France.



"Creo que hemos llegado a un buen acuerdo", "justo y proporcionado", dijo en una entrevista conjunta en la cadena LCI, la emisora RTL y el diario Le Figaro. La negociación con la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, añadió, ha sido dura, larga y difícil, y lo acordado debe ser validado ahora por la aerolínea, que prevé celebrar un consejo de administración este lunes.



Le Maire no precisó la cuantía decidida, pero señaló que es "una muy buena noticia para Air France y para el conjunto del sector aeronáutico francés".



Air France ya se había beneficiado de un préstamo estatal de 7.000 millones de euros para afrontar el impacto de la crisis del coronavirus, por el que en 2020 registró una pérdida neta de 7.078 millones de euros, después de haber ganado 290 millones en 2019.



El Estado francés posee el 14,3% de la compañía aérea, y el ministro recordó que lo logrado ahora no es un cheque en blanco.



La Comisión Europea pedía que abandonara 24 slots de aterrizaje y despegue en el aeropuerto parisino de Orly y según Le Maire, que destacó que esa cantidad siempre le ha parecido excesiva, la cifra final es menor.



El ministro apuntó que el Estado apoya a esa firma porque es estratégica para el país y hay "decenas de miles de empleos detrás", pero sostuvo que Air France debe hacer a cambio esfuerzos de competitividad y comprometerse a seguir reduciendo sus emisiones de CO2.



"Los contribuyentes han hecho un esfuerzo, Air France debe hacer otro por su parte", añadió en el programa Grand Jury de esos tres medios, donde precisó que la mejora de la competitividad "no pasa necesariamente por la supresión de empleos y la destrucción de valor".